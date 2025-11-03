玩電話不是近視主兇 「近」和「長時間」用眼先最傷視力

本港的近視率位處世界前列，很多人都歸咎於看電視及電腦等屏幕所致，但其實即使不看手機、電腦，只是單純看書也會近視，因為近視的根本原因在於近距離用眼過多，所以要預防和控制近視便要由此入手。
減少睫狀肌負擔致眼球拉長
當我們專注看近物時，眼睛會啟動調節機制，睫狀肌收縮讓水晶體變厚，同時雙眼會向內聚焦，從而看清近物。若長時間維持這種狀態，就如肌肉持續繃緊一樣令睫狀肌疲勞和痙攣。
無論是看書、寫字、還是做手工，只要是在30厘米內的近距離活動超過30分鐘，便已經可以對眼睛造成負擔 。若經常看近物，眼睛為了減少調節負擔，眼軸就會慢慢拉長來適應這種需求，而眼軸拉長就會增加近視度數。
看書風險一樣高
不少人以為看紙本書比螢幕上的電子書安全，但從眼科角度而言，兩者其實都可以帶來同樣的傷害，因為「用眼距離」和「持續時間」才是導致近視形成及加劇的主因，只是現代人使用電子螢幕的距離更近，持續時間亦遠比看書本為多，所以帶來更大的影響。
增戶外時間
事實上，最有效預防的近視方法不是避免電視及電腦等螢幕產品，而是增加戶外活動時間。有研究顯示，每天至少2小時的戶外活動可以顯著降低近視的機會和加深速度，因為戶外環境提供豐富的遠距離視覺刺激，讓眼睛有機會放鬆調節肌肉，看向不同距離的物體。至於平日也應每用眼30分鐘便要休息1、2分鐘，看向遠方的物件，幫助放鬆繃緊的眼部肌肉。