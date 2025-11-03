玩電話不是近視主兇 「近」和「長時間」用眼先最傷視力

本港的近視率位處世界前列，很多人都歸咎於看電視及電腦等屏幕所致，但其實即使不看手機、電腦，只是單純看書也會近視，因為近視的根本原因在於近距離用眼過多，所以要預防和控制近視便要由此入手。

減少睫狀肌負擔致眼球拉長 當我們專注看近物時，眼睛會啟動調節機制，睫狀肌收縮讓水晶體變厚，同時雙眼會向內聚焦，從而看清近物。若長時間維持這種狀態，就如肌肉持續繃緊一樣令睫狀肌疲勞和痙攣。 無論是看書、寫字、還是做手工，只要是在30厘米內的近距離活動超過30分鐘，便已經可以對眼睛造成負擔 。若經常看近物，眼睛為了減少調節負擔，眼軸就會慢慢拉長來適應這種需求，而眼軸拉長就會增加近視度數。