生物相似製劑 助HER2陽性乳癌患者減經濟負擔

乳癌是婦女最常見的癌症，單在2019年便錄得逾4,700宗新症1，數字較廿多年前飆升三倍多1，絕對是女士們不能忽視的威脅。在早期階段發現的乳癌，根治的機會相當高，而即使乳癌已屆較晚期，仍有各種治療可用，如電療、化療、荷爾蒙療法及標靶治療等等，都能幫助有效控制病情。

臨床經驗顯示，早期乳癌個案大多透過定期自我檢查或身體檢查發現，當發現乳房有硬塊時，需要接受影像檢查，若懷疑是癌症便需要針刺抽取組織化驗才能確定。最終如確診為乳癌，便需要對癌細胞特性進行病理分析，以便選擇最具效用的治療。

帶有不同基因特性的乳癌，於基礎治療加入相關治療，有助減低復發風險，例如若屬於HER2陽性乳癌，使用針對性的標靶藥可以提高控病的療效2。假若病人擔心標靶藥的費用負擔，療效相若而較實惠的生物相似製劑（biosimilar）不失為另一治療選擇3。生物相似製劑的主要成份與參考藥物相似4，並經臨床測試證實藥物動力和療效4，再通過監管機構審批才能臨床使用。

事實上，很多女士都會疑惑為何自己會患上乳癌。除了少數個案與遺傳有關之外，大部分乳癌的成因不明，未曾生育、早來經或遲停經、未曾餵哺母乳及家族病史等都是已知的風險因素5 & 6，而飲食習慣、少運動及壓力亦可能增加罹患乳癌的機會5-7。

雖然年紀愈大的婦女，患上乳癌的風險會愈高，但偶然也會有一些二、三十歲的年輕患者，所以我建議大家要關注乳房健康，例如沐浴時順時針輕力按壓兩邊乳房，以了解是否有硬塊或異常，有家族乳癌病史或年過40的女士，則宜定期做乳房造影檢查，以及早發現異常病變。

同時，我亦呼籲大家保持健康的生活模式，包括均衡飲食，少吃脂肪、紅肉及加工食物，更要遠離酒精和煙草，以及學習放鬆和減壓，加上恆常運動，就是最好的健康之道呢！