生蛇｜預防生蛇 免併發症困擾

過往感染過水痘的人，病毒會潛藏體內，待免疫力下降的時候，便可能引發俗稱「生蛇」的帶狀疱疹如沒有及時治療更可引起嚴重併發症，後遺神經痛亦可困擾患者數年之久，因此建議高風險人士接種帶狀疱疹疫苗，預防生蛇。
香港執業藥劑師協會會長、香港藥劑專科學院院長鄭綺雯表示，本港多達97%成年人帶有水痘帶狀疱疹病毒，每3人便有一人有可能生蛇。「免疫力會隨年齡增長而下降，令生蛇風險上升。香港50歲以上人士佔人口高達45%，因此生蛇的影響不容忽視。」
生蛇上眼可致盲
生蛇時患處皮膚會灼熱或痕癢，及後會出現帶狀的皮疹、水泡，並出現劇痛，痛感可以是刺痛、麻痺或電擊。部分較嚴重患者會有頭痛、發冷、發燒、胃部不適等徵狀。鄭綺雯續指，「常出現於腰背位置，但其實全身皮膚都有可能生蛇，甚至『生蛇上眼』，處理不慎可致盲。」
後遺神經痛可纏繞逾年
帶狀疱疹還可帶來不同的併發症，較常見有約30%患者會出現後遺神經痛，即患處的皮疹消失，但痛感仍在，可持續數月甚至數年，鄭綺雯指有患者曾表示「痛到想跳樓」，極度困擾。生蛇亦可引致血管發炎，或誘發中風等心血管疾病，同時可導致肺炎、肝炎或腦炎等。
另一方面，生蛇不知何時才完全康復會令患者產生抑鬱、焦慮感；疼痛也會影響其集中力，日常生活如穿衣、洗澡等都出現障礙，也不會想外出，減少社交聚會。
重組疫苗保護10年
雖然有特效藥治療生蛇，加快康復、減低併發症和後遺神經痛的風險，不過要於發病72小時內使用。疾病初發時如以為只是一般皮膚敏感或感染，便容易錯過治療黃金期。為免受生蛇之苦，鄭綺雯建議接種帶狀疱疹疫苗，「現時有減活疫苗及重組疫苗可供選擇，兩者均經過多年研究證實安全，沒有大副作用。」最新研究則指重組疫苗10年整體保護率達89%，而減活疫苗2年後保護率在50%以下，因此美國疾控中心建議，50歲以上人士、18歲或以上高風險人士，無論曾否接種減活疫苗，應再接種兩劑重組疫苗。
望納入疫苗資助計劃
退休人士謝先生去年8月腰側出現數粒水泡，有點痕癢，以為是皮膚感染，遂自行購買消炎藥膏塗抹，可是數天後情況沒有好轉，反而出現更多紅疹，求醫方知是生蛇。醫生指他錯過治療黃金時間，只可處方藥膏「治標」。謝先生表示生蛇的灼痛感嚴重影響生活，換衫或藥力一過便痛，睡眠質素也受影響，做任何事也提不起勁。同時他也有後遺神經痛問題，纏繞一個月時間。他坦言不知道有疫苗可預防，而退休人士亦未必負擔得到，希望政府可將之納入疫苗資助計劃。