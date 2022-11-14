男士想前路無阻？小便看健康 50歲起定期驗PSA

男士年紀漸長或會出現小便問題，這可能是前列腺增生甚至前列腺癌的先兆，但大多數男士或會因怕尷尬而「死忍」或自行服用成藥，有機會耽誤治療，錯失及早醫治的良機。2020年本港有2,315宗前列腺癌新症個案*，與2010年相比，整體數字大幅上升55%* 。男士們應注意自己小便的情況和習慣，如有異常應向醫生查詢。香港癌症基金會醫療顧問泌尿外科專科醫生何立言表示，前列腺癌也可無任何症狀，建議50歲起應定期進行PSA（前列腺特異抗原）檢查，只需簡單驗血，便可推測患前列腺癌的機率。 每27位男性當中，便有一位於一生中有機會患前列腺癌^，為本港男性第三大常見癌症。前列腺癌為前列腺的惡性腫瘤，但症狀未必明顯，早期或沒有任何症狀。愈早發現，成功治癒和有效控制病情的機會就愈大。

2020前列腺癌期數分佈

PSA 檢查高於４要小心 PSA是由前列腺正常及癌細胞製造的蛋白質，主要透過血液作檢測，一般男性的血液中出現PSA屬正常情況。一般PSA檢查若指數低於4，患上前列腺癌機會相對較低；而高於4，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆。而有些前列腺癌患者的指數卻是正常，故此不能單憑PSA指數作為確診前列腺癌的指標。醫生會參照你的年齡、前列腺體積、指數變化速度和曾否食用可能影響PSA值的藥物，再作診斷。 其他檢查前列腺癌的方法包括：直腸指檢、超聲波掃描、活組織檢驗、驗pHi及磁力共振等，其中活組織檢驗過程屬入侵性，所以建議篩選出來的高風險人士才進行此檢測。 前列腺癌六大症狀 男士們應監察自己的小便情況和習慣，一旦發現任何異常情況，應立即向醫生查詢。

免費前列腺癌支援服務 香港癌症基金會提供免費癌症支援及專業諮詢服務，設有全面的復康協助及活動，包括支援前列腺癌患者及其家人的「前路．無阻」計劃，以全面和實證為本的方法回應他們的需要，當中有工作坊、講座、藝術治療及健體運動課程等，亦有朋輩支援由同路人分享抗癌經驗和心得。癌症基金會沒有接受政府及公益金的任何資助，若想以行動改寫受癌症影響人士的生命，請即捐款支持或加入本會月捐計劃。 捐款熱線：3667 6333 專科醫生拆解前列腺健康迷思 迷思：前列腺增生會演變成前列腺癌？ 真相：不會。50歲後的男士約有一半會出現前列腺增生的現象，多屬良性，增大的前列腺會壓迫尿道，使尿道變窄而導致排尿困難。前列腺癌雖然也有可能令患者出現排尿問題，但其成因是因為前列腺細胞不正常地生長所形成，亦未必會導致前列腺腫大至壓迫尿道，故可能沒有症狀。 迷思：年紀大，可以不做手術嗎？ 真相：前列腺癌一般較其他癌症的生長為慢，未必會短期內威脅患者的生命，醫生或會建議特定患者只需定期覆診而不需即時接受治療，藉此延後治療的時間。 對於年老體弱或身體有其他嚴重疾病，而腫瘤仍未擴散的患者，醫生可能會建議患者「等待性觀察」，即一直監察病情，與及只處理困擾患者的症狀。 另一種是「積極監察」，適合身體狀況良好及較年青的早期前列腺癌患者，因為腫瘤的生長速度比較緩慢，可以容許癌細胞與患者共存一段時間，將根治性治療儘量延遲。患者需要較頻密監察PSA指數，甚至定期於前列腺抽取組織化驗。當留意到腫瘤情況惡化，就會於關鍵時間介入為患者進行根治性的治療。 在決定治療方案前，醫生會視乎患者腫瘤的生長速度、擴散情況、年齡及身體狀況等實際情況，為患者提供最合適的選擇。 迷思：PSA指數高等於患癌？ 真相：不一定。當前列腺癌出現癌細胞增生或發炎等情況時，血液中的PSA便有機會升高。PSA指數偏高並不代表已患上前列腺癌，醫生還會參照你的年齡、前列腺體積、指數變化速度和曾否食用可能影響PSA值的藥物再作決定，醫生有機會根據你的情況再作進一步的檢查。 迷思：前列腺癌的治療會否影響性生活及生育能力？ 真相：治療前列腺癌的方案主要為手術切除、放射治療、化療及荷爾蒙治療，不同的治療方案有不同的後遺症，可以是短暫或永久性的。例如全面切除前列腺或者放射治療後，前列腺或精囊的功能將會停止，會永久失去生育能力，但仍然可以有性生活。接受任何治療前，請先與醫生詳細討論各治療方案可能出現的後遺症及向醫生分享你對治療的期望及憂慮。