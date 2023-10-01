疲累、咳嗽是重要警號！類風濕性關節炎恐致肺纖維化 專科醫生圖解懶人包

60多歲的王女士是類風濕性關節炎病友，已經追蹤治療了十幾年，狀況相當穩定。幾個月前，王女士突然發燒、咳嗽且愈來愈喘，住院期間還需要使用氧氣面罩，詳細檢查後才發現疾病已侵害到肺部，每天吃十幾顆高劑量的類固醇也無法緩解症狀，台南市立安南醫院風濕免疫科主任林理信醫生表示，在與病友及家屬討論後，使用抗纖維化藥物介入治療，呼吸狀況不僅明顯改善，類固醇也降到一天一顆，接下來就可以順利停掉類固醇。
病情穩定也可肺纖維化
類風濕性關節炎屬於全身性自體免疫疾病，當侵犯到肺部時，一開始是造成發炎，久了之後就會纖維化，大概有10%到25%的類風濕性關節炎病友，會併發肺部發炎、肺纖維化的情形。且類風濕性關節炎的疾病活性很高，發炎指數高的病友有較高的風險出現肺部侵犯，即使是穩定控制的病友，也有機會出現肺纖維化。
肺部發炎的狀況往往是逐漸進展，林理信醫生形容，就像溫水煮青蛙，病友剛開始是乾咳，偶而咳幾聲，然後愈來愈頻繁，甚至咳到喉嚨會痛或有咳血的狀況，隨著肺功能持續惡化，連坐著休息都很喘，也會伴隨倦怠、無力、沒有食慾、甚至體重減輕等症狀。病友若是延誤治療恐進展為肺纖維化，失去氣體交換的功能後，生活品質會非常差，存活期可能只剩兩、三年，因此及早診斷、及早介入治療對病友相當重要。
雖然定期覆診監察類風濕性關節炎時，醫生都會幫忙留意肺部健康情況，林理信醫生強調，病友本身也要提高警覺，若有咳嗽、容易喘、疲勞的狀況，請儘速就醫檢查。臨床上醫生會透過聽診、胸部X光、肺功能檢測、電腦斷層等檢查，診斷是否罹患肺纖維化。
抗纖維化藥物助維持生活質素
林理信醫生提到，以前遇到肺纖維化都束手無策，只能利用免疫調節劑、生物製劑等藥物控制發炎反應，不僅治療肺纖維化的成效不佳也影響了病友的存活期，現在有了不同作用機制的抗纖維化藥物，能夠抑制與纖維化相關之生長因子，避免纖維組織大量增生，治療效果顯著外，口服使用更具便利性，有助維持生活質素，帶給病友很大的幫助。
須定期覆診監察
中華民國類風濕性關節炎之友協會包素娟理事長也分享一位自己熟悉的病友，在新冠肺炎疫情期間出現非常厲害的咳嗽，咳到停不下來，後來診斷是類風濕性關節炎造成的肺纖維化，在醫院住了一段時間，幸好接受治療後，目前情況改善很多，自己也開始密切注意自己的肺部健康。除飲食均衡且不任意進補外，包素娟理事長更強調，一定要定期覆診監察，與醫生密切配合，病友間互相提醒多多留意肺部的狀況，如果發現咳嗽、比較累、或是容易喘就得趕緊告訴醫生，才能及早治療。
貼心小提醒
類風濕性關節炎病友，務必定期追蹤肺部的狀況(例如每3到6個月接受肺功能檢查)，若出現咳嗽、容易喘，一定要向醫生反應。林理信醫生說，在控制全身發炎反應的同時，如果有觀察到肺部狀況有惡化，例如症狀加劇、肺功能下降、或電腦斷層顯示肺纖維化影響範圍增加，也可以使用抗纖維化藥物，及早介入治療，有助延緩肺功能惡化速度，避免肺纖維化！
此外，除了因自體免疫疾病所併發的肺纖維化外，還一種成因不明的「特發性發纖維化」也要提醒大家務必提高警覺，50歲以上男性、有吸煙史、肺纖維化家族病史、長期胃食道逆流或是曾暴露於高粉塵環境中的工作者也是肺纖維化的高危險族群，呼籲大眾若有「咳喘累」三大症狀且持續8周以上，絕對不可輕視，請儘速至胸腔內科尋求專業診治。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：疲累、咳嗽是重要警訊！類風濕性關節炎恐致肺纖維化，專科醫師圖解懶人包】