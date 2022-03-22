痔瘡城市傳聞真定假？

疫情下，網上除了大量疫情資訊，不少有關痔瘡的「城市傳聞」也隨之出現。尤其痔瘡發作時，有些病人礙於疫情，不想到診所求醫，反而向網友查詢，往往引發言人人殊；外科專科醫生葉勁麟便為大家拆解這些城市傳聞孰真孰假。

傳聞1：常坐「二手凳」會增加痔瘡風險嗎？

解說：其實坐熱凳和患上痔瘡並沒有任何關係，反而需要多加注意的是疫情持續，人們因此減少外出或在家工作，坐著的時間也比以前多，而「坐得多」也會較容易引致痔瘡。所以大家即使在家抗疫，也要避免整天坐著，應盡量利用家居的範圍多做運動。

另外，疫情期間不少人飲食習慣都有所改變，可能多吃了冷凍肉類，少吃了新鮮蔬菜，變相減少攝取膳食纖維，增加便秘風險，繼而產生痔瘡。痔瘡是一個常見的問題，若因疫情而延遲求醫，雖然對病情未必有嚴重影響，但病人可能要多忍受一段時間，較為辛苦。所以疫情期間須注意飲食，攝取足夠膳食纖維及水分，減少痔瘡形成或發作的風險。

傳聞2：多年傳聞「十個男人九個痔」真定假？

解說：香港並沒有統計痔瘡的男女比例，臨床所見男女機率相若，痔瘡不只是男性煩惱，曾經懷孕的女士亦常會出現痔瘡問題。至於發病率，有家庭科醫生指出，日常診症中，大概有15%是因為痔瘡而求醫，可見痔瘡是一個非常普遍的問題。

傳聞3：肛門口「有粒嘢」就是痔瘡嗎？

解說：摸到肛門口有突出物，有很多可能性。除了痔瘡，也可能是瘻管，另外有些病人是肛門位置發炎、膿瘡，甚至連肛門也有可能出現癌症。另外有些病人可能是肛門口出現良性的皮上纖維瘤，又或只是肛門口的皮膚因年齡出現鬆脫，種種原因都有可能產生突出物。

傳聞4：香港人近年愈趨嗜辣，吃辣又會否增加痔瘡風險？

解說：嗜辣很多時會導致血管膨脹，令痔瘡更加腫脹，可能是辛辣菜式的香料經過大便從肛門排出，刺激了痔瘡而引致，所以建議痔瘡病人要吃得清淡，尤其痔瘡發作期間更應暫時戒辣。