癌症｜小便不暢影響睡眠 小心患上前列腺癌

一名85歲老翁王先生(化名)，日前因小便不順影響日常生活及睡眠，家人陪同前往醫院泌尿科就醫，經診斷竟罹患前列腺癌。經過放射線合併荷爾蒙治療後，PSA指數明顯降低，但術後幾個月，發現指數又再度升高，因尚未轉移到身體其他部位，臨床稱為「非轉移去勢抗性前列腺癌」，在與醫師充分溝通討論後，決定使用「新型抗荷爾蒙口服藥物」治療，目前病情相當穩定。

指數反覆升高 留意「非轉移去勢抗性前列腺癌」

萬芳醫院醫品副院長溫玉清醫師表示，前列腺癌是一種壽命愈長愈容易罹患的癌症，且因為初期沒有明顯症狀，容易被誤以為是前列腺肥大，錯過就醫的黃金治療期，提醒年長男性朋友，若出現小便或射精出血就應該提高警覺，盡快就醫檢查。

溫玉清醫師進一步指出，前列腺癌患者當中有個特殊族群，就是經過手術及放射線治療，並接續使用荷爾蒙治療後，初期PSA指數可能明顯下降，但一段時間後若指數又慢慢上升，且癌細胞還未轉移至淋巴腺、骨頭或其他位置，這類患者我們就會稱之罹患「非轉移去勢抗性前列腺癌」。