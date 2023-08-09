研究：每日做幾分鐘家務可防癌

每年新確診的癌症個案有增無減，如何能減低患病的風險？其實好簡單。澳洲一項研究發現，只要每日做幾分鐘令自己流汗的家務，就足以降低患癌風險近兩成，尤其是對年紀較大、活動量低的人士而言，勤做家務可能是抗病的良方。

澳洲悉尼大學查爾斯珀金斯中心進行的研究，分析逾2萬名平均年齡為62歲人士的健康數據，並持續長達7年的臨床觀察。結果推算出，只需要每日做4至5分鐘較為操勞的家務，整體患癌風險就可以降低18%。若單計與體力活動相關的癌症，風險更減少達32%之多。

等於做了運動

研究人員解釋，在運動的角度，進行短時間的粗重家務，其實就像「劇烈間歇性體力活動(vigorous intermittent lifestyle physical activity，Vilpa)」或是「高強度間歇性運動(High Intensity Interval Training，HIIT)」的運動模式，故此做家務就如做運動一樣，只是將其巧妙地融入生活之中，令人不知不覺享受了運動帶來的健康好處。

專家指出，大多數人上了年紀後，運動量都明顯下降，對這些人來說，做家務就等於提高身體的運動量，而過去不少研究已證明適量的運動可以減低各種病患的風險。