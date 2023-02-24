配合水凝膠 電療前列腺癌更安全

根據香港癌症資料統計中心數字，香港前列腺癌有上升甚至年輕化趨勢，泌尿外科專科醫生徐學良表示，「其中一個原因，是因為泌尿外科醫生近5至10年對前列腺癌的診斷有很多新而精準的發展，所以出現更多確診個案，幸好科技一日千里，治療方案更精準更安全，效果理想。」 以往前列腺癌的針刺診斷，只是隨機在前列腺位置抽12至14針，在抽樣中發現癌細胞為確診。事實上如在隨機針刺中沒有癌細胞並不能百分百代表沒有前列腺癌，從而出現假陰性的情況。徐學良指出，「現在新的標準診斷方法是先做前列腺磁力共振，從影像陰影的可疑度定分數，如果可疑度高的就會做『導航針刺』，將超聲波和磁力共振影像融合，大大增加針刺的準確度，即使極初期前列腺癌亦可以檢測到。」



早期發現可望根治 前列腺癌大致分為三期，早期是指癌細胞只在前列腺內未有擴散，中期就是癌細胞局部或附近位置有「走散」跡象；晚期就是已經較遠和範圍較大的擴散。 徐學良解釋，早期前列腺癌治愈率很高，治療方案以做手術或放射治療為主，「放射治療好處是不用全身麻醉，相對手術對於失禁和性功能受損的風險較少；而手術主要以機械臂微創形式將整個前列腺切除，然後縫合尿道和膀胱，好處是日後覆診跟進只需要抽血就可以知道有沒有復發，惟小部分病人術後頭一年，仍會出現失禁情況和性功能受影響。」 中期加入荷爾蒙治療 中期的治療方案可以電療及荷爾蒙治療同時進行，視乎不同情況可以先做手術再配合電療及荷爾蒙治療，當然成效亦始終不及初期般理想。對於已擴散達晚期的前列腺癌則沒有方法根治。徐學良指近5至10年醫學界發現荷爾蒙治療外配合化療或標靶治療，甚至免疫治療，效果會更好，這種混合療法亦成為近年主流晚期治療方案。