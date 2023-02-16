HER2乳癌術前雙標靶 六成患者病理完全緩解

各種乳癌之中，以HER2陽性乳癌較「惡」，擴散較快，復發率也較高。但近年發現，早期的HER2陽性乳癌若能在手術前使用雙標靶藥加化療作輔助治療，不但有機會提高手術的可行性及成功率，更有多達六成個案腫瘤會消失。 臨床腫瘤科專科醫生張寬耀表示，早期乳癌泛指腫瘤可以手術切除，一般包括第一至三期。但若腫瘤較大，例如2厘米以上，或已出現淋巴擴散，或腫瘤屬於HER2陽性或三陰性乳癌，現時大多會建議患者接受藥物治療先縮小腫瘤，再做手術。

部分能完全緩解 乳癌術前輔助治療(簡稱術前治療)，可能包括化療、標靶藥物或荷爾蒙治療。張寬耀續指，「大部分完成術前治療的患者，腫瘤都可縮小，部分患者的腫瘤更完全消失，即使病理檢查也找不到癌細胞，達致病理完全緩解(Pathological Complete Response)。早期HER2陽性乳癌若完成術前雙標靶加化療，更有六成病人可達至病理完全緩解。現時對於早期HER2陽性乳癌，術前接受雙標靶加化療已是標準做法。」 縮小手術範圍 張寬耀總結術前治療的潛在益處包括：

‧在手術前縮小腫瘤，甚至清除癌細胞。

‧把原本無法以手術切除的腫瘤，轉變為可接受手術。

‧把原本需要進行大範圍切除的手術範圍縮小，以達到保留乳房的目的。

「接受乳房保留手術加上放射治療後的存活率，與接受傳統全乳切除手術並沒有根本上的差異，患者可以保留乳房的自然外觀，減少手術對日常生活的影響。」張寬耀稱。此外，醫生可根據腫瘤對術前治療的反應，制訂最合適的術後輔助治療。

