HER2乳癌術前雙標靶 六成患者病理完全緩解

各種乳癌之中，以HER2陽性乳癌較「惡」，擴散較快，復發率也較高。但近年發現，早期的HER2陽性乳癌若能在手術前使用雙標靶藥加化療作輔助治療，不但有機會提高手術的可行性及成功率，更有多達六成個案腫瘤會消失。
臨床腫瘤科專科醫生張寬耀表示，早期乳癌泛指腫瘤可以手術切除，一般包括第一至三期。但若腫瘤較大，例如2厘米以上，或已出現淋巴擴散，或腫瘤屬於HER2陽性或三陰性乳癌，現時大多會建議患者接受藥物治療先縮小腫瘤，再做手術。
部分能完全緩解
乳癌術前輔助治療(簡稱術前治療)，可能包括化療、標靶藥物或荷爾蒙治療。張寬耀續指，「大部分完成術前治療的患者，腫瘤都可縮小，部分患者的腫瘤更完全消失，即使病理檢查也找不到癌細胞，達致病理完全緩解(Pathological Complete Response)。早期HER2陽性乳癌若完成術前雙標靶加化療，更有六成病人可達至病理完全緩解。現時對於早期HER2陽性乳癌，術前接受雙標靶加化療已是標準做法。」
縮小手術範圍
張寬耀總結術前治療的潛在益處包括：
‧在手術前縮小腫瘤，甚至清除癌細胞。
‧把原本無法以手術切除的腫瘤，轉變為可接受手術。
‧把原本需要進行大範圍切除的手術範圍縮小，以達到保留乳房的目的。
「接受乳房保留手術加上放射治療後的存活率，與接受傳統全乳切除手術並沒有根本上的差異，患者可以保留乳房的自然外觀，減少手術對日常生活的影響。」張寬耀稱。此外，醫生可根據腫瘤對術前治療的反應，制訂最合適的術後輔助治療。
術後治療減復發
張寬耀認為，「一般來說，若接受術前雙標靶加化療的患者，手術後不需再接受化療，但仍需接受其他術後輔助治療，可能包括標靶藥、放射治療或荷爾蒙治療，目的都在於消滅手術後可能在身體殘留的癌細胞，降低復發的風險。部分較高復發風險的患者，例如出現淋巴擴散或其他高危因素，術後可考慮接受雙標靶藥物組合，進一步降低乳癌復發的風險。」
術前術後雙標靶 重過新生
約40歲的Simy，2021年12月確診右邊乳房患癌，腫瘤直徑3.8厘米，並且屬HER2陽性，活躍度很高，醫生建議全乳切除手術，但表明全乳切除也未必能完全清除癌細胞。其後她接受腫瘤科醫生建議，先接受雙標靶加化療，腫瘤由3.8厘米縮小至1.5厘米，成功做了保留乳房手術，術後也確認了淋巴內沒有癌細胞。她術後仍接受雙標靶治療，直至農曆新年前全部完成，重過新生，「因為我有乳癌家族病史，幾年前在醫療保險中加入了癌症計劃，保額上限150萬港元。另亦申請了藥廠的資助，藥費比正常低了一大截，最終埋單應接近150萬元，保險大致可全數賠償。」