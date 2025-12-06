瞓極唔夠恐患癌先兆 醫生揭9大癌症警號

如果察覺到自己患上癌症？有醫生指出，如果出現長期疲倦狀態，並發現就算睡很多也感覺總是睡不夠，有可能是患癌先兆。很多癌症並不是悄悄地現在身體裡，而是會出現一些不顯眼的症狀。醫生指出，有9大症狀有可能與癌症有關，應多加注意。
9大癌症警號
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，其實癌症並不是悄然無聲息地出現，而是身體發出警號時，往往會被忽略。黃醫生指，癌症不是一夜之間變化的結果，而是慢性病變的累積，涉及基因突變、慢性發炎和免疫系統失衡。而其實當中每個階段都有跡可循，只是被忽略。黃醫生指出，以下是身體發出的癌症9大警號：
1. 長期疲倦
- 症狀：即使連續睡滿10小時，仍感到精疲力竭。
- 這可能是免疫力下降的徵兆。研究顯示，長期疲勞與免疫T細胞功能下降相關，一旦這個抗癌細胞被削弱，體內潛藏的癌細胞就會開始活躍並擴張。根據美國老年人口中的病例，長期疲勞人士罹患非霍奇金淋巴瘤風險高29%。
2. 持續咳嗽
- 症狀：長期乾咳、咳血或胸悶，特別是帶血絲。
- 這是肺癌患者常見的首發症狀，特別是明顯咳血可能意味著肺腺癌。
- 如果出現以上症狀用藥兩星期亦無效，就應安排胸部X光或低劑量CT。
3. 胃部不適
- 症狀：消化不良、長期胃灼熱。
- 若經常有胃酸倒流，這可能會使食道癌的風險增加6.3倍。
- 若胃灼熱持續超過3周，吃止酸藥無效，應考慮進行胃鏡檢查。
4. 腹脹
- 症狀：頻繁且持續地出現腹脹、飽足感降低、食量減少或易飽(特別是女性)
- 研究發現，早期卵巢癌會出現腹部尺寸增加、脹氣、飽足感下降等症狀，有可能是卵巢癌液體積聚。
- 若症狀持續超過兩周，應求醫進行超聲波檢查檢查。
5. 腰腹部不適
- 症狀：夜間腹痛、腰背疼痛。
- 對於慢性胰腺炎的患者，診斷後第3年內，胰臟癌風險約為28倍。
- 夜間出現的反覆腹痛、平躺睡覺時更痛，可能是胰臟癌的典型警號，要及早求醫。
6. 口腔潰瘍
- 症狀：口腔潰瘍反覆不癒
- 對於常喝酒和吸煙人士，口腔癌風險為5.37 倍。
- 若只有喝酒，其口腔/咽喉癌風險仍高於32%。
- 若在同一位置的潰瘍超過3周未癒，需警惕口腔癌的風險。
7. 大便異常
- 症狀：便血、大便變細、排便習慣改變。
- 50歲以下大腸癌患者都會出現大便帶血和排便習慣改變症狀。
- 45歲以上人士，應定期做糞便潛血或大腸鏡。
8. 發燒
- 症狀：不明原因的發燒
- 不是所有發燒都來自感染。白血病與淋巴瘤患者常出現低度發燒訊號，血液惡性腫瘤患者亦經常會出現發燒症狀。
- 若出現持續超過10天的發燒，應抽血檢查血球與CRP。
9. 尿液異常
- 症狀：尿液異常帶血卻無疼痛
- 當患者出現明顯血尿，其膀胱癌等泌尿腫瘤風險會增加14%至20%，如果是不明顯的血尿，其風險也增加約3.3%。
- 吸煙人士的膀胱癌風險可提升2至4倍。
- 血尿不一定尿痛，如果出現的無痛的血尿，九成與泌尿系腫瘤有關。
改變生活方式逆轉癌症
根據世界衛生組織的資料，約75%的癌症與生活習慣有關，包括吸煙、熬夜、缺乏運動和不健康飲食。然而，黃醫生強調，這些風險是可以透過改變生活方式來逆轉的。例如，多攝取富含抗氧化物的蔬果(維他命C、番茄紅素、多酚)、每天快走30分鐘、控制體重，戒煙戒酒，以及保持規律的作息，能顯著提升免疫系統。
黃醫生形容，癌症不是突然到來的悲劇，而是長期忽視身體訊號的結果。每一次奇怪的疲勞、持續的咳嗽、反覆的胃痛，都是身體送出的警告。他提醒，應提早理解這些信號，而非因恐懼而選擇忽視。