瞓極唔夠恐患癌先兆 醫生揭9大癌症警號

如果察覺到自己患上癌症？有醫生指出，如果出現長期疲倦狀態，並發現就算睡很多也感覺總是睡不夠，有可能是患癌先兆。很多癌症並不是悄悄地現在身體裡，而是會出現一些不顯眼的症狀。醫生指出，有9大症狀有可能與癌症有關，應多加注意。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，其實癌症並不是悄然無聲息地出現，而是身體發出警號時，往往會被忽略。黃醫生指，癌症不是一夜之間變化的結果，而是慢性病變的累積，涉及基因突變、慢性發炎和免疫系統失衡。而其實當中每個階段都有跡可循，只是被忽略。黃醫生指出，以下是身體發出的癌症9大警號：

8. 發燒

症狀：不明原因的發燒

不是所有發燒都來自感染。白血病與淋巴瘤患者常出現低度發燒訊號，血液惡性腫瘤患者亦經常會出現發燒症狀。

若出現持續超過10天的發燒，應抽血檢查血球與CRP。

9. 尿液異常

症狀：尿液異常帶血卻無疼痛

當患者出現明顯血尿，其膀胱癌等泌尿腫瘤風險會增加14%至20%，如果是不明顯的血尿，其風險也增加約3.3%。

吸煙人士的膀胱癌風險可提升2至4倍。

血尿不一定尿痛，如果出現的無痛的血尿，九成與泌尿系腫瘤有關。

改變生活方式逆轉癌症

根據世界衛生組織的資料，約75%的癌症與生活習慣有關，包括吸煙、熬夜、缺乏運動和不健康飲食。然而，黃醫生強調，這些風險是可以透過改變生活方式來逆轉的。例如，多攝取富含抗氧化物的蔬果(維他命C、番茄紅素、多酚)、每天快走30分鐘、控制體重，戒煙戒酒，以及保持規律的作息，能顯著提升免疫系統。

黃醫生形容，癌症不是突然到來的悲劇，而是長期忽視身體訊號的結果。每一次奇怪的疲勞、持續的咳嗽、反覆的胃痛，都是身體送出的警告。他提醒，應提早理解這些信號，而非因恐懼而選擇忽視。