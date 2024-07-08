矯視前數據 增白內障手術準繩度

激光在治療眼疾中扮演重要角色，例如修補角膜及治療青光眼等；近幾十年更開始透過激光矯視，重塑角膜弧度改善眼睛折射光線能力，從而矯正視力。眼科專科醫生湯文傑提醒，矯視後不會降低其他眼疾的風險，日後若患上白內障，需要手術前的數據才可選擇最合適的人工晶體。

除了眼疾，激光也應用在矯視手術。湯文傑指，適合激光矯視的人士包括深近視、遠視及散光，「深近視是眼球拉長了，導致光線投射在視網膜的前端，只要磨平角膜，就可以讓光線重新投射在視網膜內；遠視剛好相反，其眼球較短，光線投射在視網膜的後面，要透過激光加深角膜弧度，令光線投射正常；而散光則因弧度不一，導致光線不能集中在一點，打磨角膜後，即可矯正視力。」

眼球不同部位包括角膜、晶體、玻璃體、視網膜和其中的黃斑點及神經線等，任何一個部位出問題，都可導致疾病發生。激光用途廣泛，如視網膜出現破洞，可用激光修補；急性青光眼或有眼壓高問題，也可進行激光虹膜切開術，以高能量激光在虹膜開孔，讓房水流出；後囊增生時，可在混濁的後囊上開洞，光線便可再次清晰投射到視網膜上，令患者回復視力。

長期戴con有風險

湯文傑指，不少近視患者均長期佩戴隱形眼鏡，這或帶來風險。長年累月佩戴可能引起不同的眼疾，例如有機會「焗親」眼角膜，甚至出現感染情況；另外大部分病人也有乾眼問題。但如果角膜曾受感染、疱疹患者、角膜結疤、角膜厚度不足、錐形角膜，或患有免疫系統疾病等，也不可接受激光矯視。

現時最新的激光矯視為微笑矯視(smile)，只需在角膜切開約3毫米的傷口，再以激光磨平角膜，手術時間約10分鐘。不少人擔心手術帶來的風險及副作用，湯文傑稱，八成病人術後可減少度數至50度以內，另因手術會切斷一點角膜的神經線，如果生長速度未如理想，就可能導致乾眼問題，而大部分人通過滴藥水就可改善。醫生在術前會為病人做好檢查，確保適合做手術，故因而導致失明的風險微乎其微。

矯視不會降眼疾風險

白內障的成因包括遺傳和先天性因素，最常見是因年齡增長，導致晶體逐漸變質、硬化和混濁，另外患有糖尿病等也會令白內障提早出現。湯文傑強調，激光矯視只是在角膜上打磨，並沒有改變整體眼球結構，故手術並不會減低患上眼疾的風險。

人工晶體

治療白內障主要透過手術方式，以人工晶體取締混濁晶體，令視力回復正常。如過去曾接受激光矯視手術，因眼角膜弧度改變，或影響量度的準繩度，故最好向醫生提供激光矯視前的度數及角膜弧度等數據。

人工晶體一般分四大類，單焦人工晶體、高階單焦人工晶體、廣視人工晶體及多焦人工晶體。每種人工晶體也有其特性，如單焦或高階單焦較常用於遠中距離；多焦透過屈光，可看到近中遠3個距離，但就有機會出現眩光；廣視則將景深拉長，以單眼視覺希望做到全方位視力。醫生一般會根據病人的生活習慣選擇合適的人工晶體。