穴位按摩、泡腳 紓緩失眠

彭綺婷表示，失眠的成因可分為5大方向，「一、心理因素：過度擔憂、心神不安、過於興奮、工作焦慮、心情抑鬱及壓力過大等；二、生活模式：輪班工作、吸煙、睡前飲用含咖啡因或其他刺激性飲品；三、環境因素：噪音、光線、蚊子叮咬、溫度過高；四、生理因素：夜尿、咳嗽、痛症、睡眠窒息症等；五、生理時鐘改變：旅行、時差。」

港人生活壓力大，容易有失眠問題。中醫認為失眠與心神有關，心理、生活模式、環境等都可能會引起問題，本身容易焦慮、緊張、精神壓力大者，都是失眠的高危一族。註冊中醫師彭綺婷指出，穴位按摩及泡腳都有助預防失眠及減輕症狀。

與心神有關

中醫認為失眠與心神有關，心主神明，心神不安則不能寐，精神緊張、思慮太過、飲食不節及久病體虛都有可能會影響心神，導致失眠。彭綺婷認為，疫情下港人容易情緒緊張，令肝氣鬱結，肝失條達，氣鬱不舒，鬱而化火，上擾心神，就會引致失眠，「如果思慮太過，則易傷及心脾，容易損耗陰血，致神不守舍；同時，脾為後天生化之源，脾傷則生化乏源，營血虧虛，無以上奉於心，心神不寧而不眠。」因此平日應特別注重心、肝、脾的日常調理，如果久病及腎，如果失眠日久又不注意保養，則容易使腎臟都受損，心腎不交，陰陽不調，使不寐的問題加劇，反覆不愈。

穴位按摩

失眠常見於容易焦慮、緊張、精神壓力大的人士，另外需要輪班工作者、長期病患者及長者都是高危族群。彭綺婷指，穴位按摩及泡腳都可以預防失眠或減輕症狀，穴位方面，「第一個是內關穴，位於手腕橫紋正中，往上2吋處，可緩解心悸及焦躁；第二個是神門穴，位於手腕橫紋靠近小指凹陷處，有平衡自律神經及安神助眠的功效，兩個穴位做法一樣，輕輕按摩一分鐘就可。」

注意精神因素

失眠人士需特別注意精神因素，彭綺婷建議，首先要消除思想顧慮，亦可在睡前拉筋及冥想等放鬆心情。同時患者應避免長時間使用手機及其他電子產品，睡前避免劇烈運動、飲用濃茶或其他含咖啡因的刺激性飲品，亦要戒煙酒，配合良好生活習慣，醫患合作，才可改善睡眠質素。