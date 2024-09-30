糖尿病可以吃白飯嗎？研究指亞洲人的風險較低

中東、南美、北美、歐洲和非洲人風險較高

該項刊載於《Diabetes Care》的研究，分析了21個國家共13.2萬名35至70歲的成人。他們被分為四組，每日平均吃飯量分別為少於150克、150至300克、300至450克及450克以上。在平均跟進期9.5年間，共有6,129人新確診患二型糖尿病。研究指每天吃白飯多於450克的人，患糖尿病的風險明顯高於吃得少飯的人。但細分地區後的數據，就顯示中東、南美、北美、歐洲和非洲等地的人，若每天吃飯量多於450克，患二型糖尿病的風險飆升41%，反觀亞洲區人士吃飯多或少也沒明顯影響患糖尿病的風險。