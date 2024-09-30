糖尿病可以吃白飯嗎？研究指亞洲人的風險較低

糖尿病可以引起各種後遺症，而外國最近一項研究更發現，多吃白飯與糖尿病有明顯關係，而每天吃白飯超過450克的人，比只吃少於150克飯的人，罹患糖尿病風險會上升20%。但研究亦顯示，吃飯對糖尿病的影響在歐美人士較為明顯，但在亞洲人身上則較輕微。
中東、南美、北美、歐洲和非洲人風險較高
該項刊載於《Diabetes Care》的研究，分析了21個國家共13.2萬名35至70歲的成人。他們被分為四組，每日平均吃飯量分別為少於150克、150至300克、300至450克及450克以上。在平均跟進期9.5年間，共有6,129人新確診患二型糖尿病。研究指每天吃白飯多於450克的人，患糖尿病的風險明顯高於吃得少飯的人。但細分地區後的數據，就顯示中東、南美、北美、歐洲和非洲等地的人，若每天吃飯量多於450克，患二型糖尿病的風險飆升41%，反觀亞洲區人士吃飯多或少也沒明顯影響患糖尿病的風險。
營養｜白飯升糖指數高糙米、紅米、黑米邊個最健康？
建議改吃糙米配搭蛋白質、豆類
研究人員指今次研究結果跟以往的結論相似，並建議若想要降低白飯帶來的糖尿病風險，可適當改吃糙米，同時配搭蛋白質、豆類等食材，幫助緩衝米飯的升血糖效果，而適量運動幫助控制體重也是減低糖尿病風險的關鍵之一。