老花屬正常現象 應如何矯正？

老花是眼睛自然退化的過程，一般由40歲開始，眼鏡88註冊眼科視光師(第l部分)甄建敏解釋，老花的原因是睫狀肌開始退化，導致晶體失去彈性，屈光力減弱，導致看近物時會變得模糊。而現時矯正方法包括老花眼鏡、漸進鏡及隱形眼鏡。

老花其實是一個正常的生理現象，望遠物時，眼睛會處於一個放鬆的狀態，而望近物時則需用力調節，才可以對焦，老花就是我們的調節能力減弱，導致不能將焦點調節至近距離，而出現視線模糊的情況。老花原因有二，第一是睫狀肌，睫狀肌是眼球內的其中一組肌肉，主要用作收縮，令晶體變厚，加強屈光能力，對焦到近物上，但睫狀肌的收縮能力會隨年紀慢慢減弱，導致看近物時無法對焦；第二是晶體，晶體彈性會隨年紀下降，令調節能力降低，形成老花。

昏暗環境視力變差

老花的症狀很容易分辨，最明顯的就是望近物時會模糊，「剛出現老花症狀時，其中一個很常見的症狀是，日間視力沒有太大問題，但一到昏暗的環境，就會轉差。另外，由望遠轉為望近，或相反時，未能即時對焦，可能需要幾秒或眨眼才可以看得清。」其他老花症狀亦包括經常瞇眼、眼睛疲勞、流眼水、頭暈、頭痛等，及將要望的物件愈放愈遠等。

遠視者或更早老花

老花症狀一般由40歲開始出現，但如果長時間望近物，例如用電腦或智能電話，都會令我們的眼球長期處於收縮及用力的狀態，當睫狀肌愈疲倦，望近物時就愈容易出現模糊的情況，或致老花提早出現。甄建敏提醒，除了手機外，工作需要長期使用電腦的人士都要特別注意。

沒近視會較易老花？甄建敏指，老花與近視其實無關，但沒有近視的人可能有輕微的遠視，「當望遠物時，睫狀肌已經需要用力，在正常情況下，望遠時應該放鬆，但因為有遠視，望近時需要用更多力，導致未到40歲，已經出現老花的症狀。」