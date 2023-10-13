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健康
2023-10-13 04:29:53
日報

老花屬正常現象 應如何矯正？

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老花屬正常現象 應如何矯正？

老花屬正常現象 應如何矯正？

老花是眼睛自然退化的過程，一般由40歲開始，眼鏡88註冊眼科視光師(第l部分)甄建敏解釋，老花的原因是睫狀肌開始退化，導致晶體失去彈性，屈光力減弱，導致看近物時會變得模糊。而現時矯正方法包括老花眼鏡、漸進鏡及隱形眼鏡。

甄建敏

甄建敏強調，老花是正常的生理現象。

老花其實是一個正常的生理現象，望遠物時，眼睛會處於一個放鬆的狀態，而望近物時則需用力調節，才可以對焦，老花就是我們的調節能力減弱，導致不能將焦點調節至近距離，而出現視線模糊的情況。老花原因有二，第一是睫狀肌，睫狀肌是眼球內的其中一組肌肉，主要用作收縮，令晶體變厚，加強屈光能力，對焦到近物上，但睫狀肌的收縮能力會隨年紀慢慢減弱，導致看近物時無法對焦；第二是晶體，晶體彈性會隨年紀下降，令調節能力降低，形成老花。

昏暗環境視力變差

老花的症狀很容易分辨，最明顯的就是望近物時會模糊，「剛出現老花症狀時，其中一個很常見的症狀是，日間視力沒有太大問題，但一到昏暗的環境，就會轉差。另外，由望遠轉為望近，或相反時，未能即時對焦，可能需要幾秒或眨眼才可以看得清。」其他老花症狀亦包括經常瞇眼、眼睛疲勞、流眼水、頭暈、頭痛等，及將要望的物件愈放愈遠等。

遠視者或更早老花

老花症狀一般由40歲開始出現，但如果長時間望近物，例如用電腦或智能電話，都會令我們的眼球長期處於收縮及用力的狀態，當睫狀肌愈疲倦，望近物時就愈容易出現模糊的情況，或致老花提早出現。甄建敏提醒，除了手機外，工作需要長期使用電腦的人士都要特別注意。

沒近視會較易老花？甄建敏指，老花與近視其實無關，但沒有近視的人可能有輕微的遠視，「當望遠物時，睫狀肌已經需要用力，在正常情況下，望遠時應該放鬆，但因為有遠視，望近時需要用更多力，導致未到40歲，已經出現老花的症狀。」

漸進鏡片

通用型漸進鏡片包括遠、中、近3個度數。

三類漸進鏡片

要改善老花問題，最直接可透過光學矯正的方法，包括眼鏡、漸進眼鏡及隱形眼鏡。甄建敏提到，有不少人用自己的方法應付老花，例如將電話的字體放大、避免前往燈光昏暗的餐廳、配眼鏡時減低近視度數等，但這些方法可能只會令人更辛苦。

比起普通眼鏡，漸進眼鏡較為方便，故成為不少人的選擇。漸進眼鏡可分為三類，第一種是通用型漸進鏡片，鏡片中包括遠、中、近3個度數，適用於大部分距離，包括用電腦、閱讀及望遠物等；第二種是室內型漸進眼鏡，主要針對近距離使用，包括用電腦、望文件及與人交流的距離；最後一種為近型桌上漸進鏡，針對長時間使用電腦及處理文書時佩戴，鏡片提供寬闊的近用距離視區，佩戴者可以最舒適的視角觀看電腦及文件。

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