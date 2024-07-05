聲音沙啞可能是聲帶老化！過度使用老化易提早 4情況應盡快求醫檢查

40歲王老師近十年來因為工作、教書的關係，每天幾乎都要說話5個小時以上。近期王老師發現自己的聲音愈來愈沙啞，甚至最後「失聲」，因此前往振興醫院耳鼻喉部主治醫生張智惠門診就醫，經過內視鏡檢查發現王老師雙側聲帶萎縮，有提早老化的現象。 7、8月學生開心放暑假，老師也得以喘口氣，張智惠醫生提到，不只是王老師，每年到了暑假不少老師都會因為相同困擾前來求診，也有許多大學生在暑假結束前會因為「鴨嗓」前來就醫，經過詢問都是暑假跑攤開心歡唱聲音過度使用所致，提醒大眾如果有4種情況，可能聲帶已有萎縮或發炎的狀況，應進一步檢查。

「這些」因素會使聲帶提早老化 不論是上學、工作，或休息玩樂，只要需要發出聲音，我們的聲帶就在不停的工作。張智惠醫生表示，隨著年紀增長，聲帶也會跟著身體其他器官慢慢老化，而說話的多寡、發聲的習慣及方法、日常生活作息，以及本身的身體狀況等，都有可能會影響聲帶提早老化。 有時聲帶老化導致聲音沙啞，可能會被誤認為是痰變多、喉嚨發炎所致而被忽略。張智惠醫生提醒，一旦在工作上或日常生活上發現以下4種狀況，而且觀察3個月無明顯改善，就要高度懷疑自己的聲帶已經非常疲勞，甚至可能已經出現聲帶萎縮或發炎的狀況，需要接受專科醫生進行內視鏡檢查： 聲音沙啞

講話愈來愈無力、音量變小

長時間講話後喉嚨會疼痛、容易鎖喉

身邊親友也發現你唱歌或聊天時的聲音和過去明顯不同