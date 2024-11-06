肌少症原因｜年長者跌倒不只因骨質疏鬆 症狀或包括雙腿細小

74歲的張姓老婦不小心跌倒後小腿骨折，家人納悶老婦吃很多保骨健康食品，怎麼還會骨質疏鬆而跌倒骨折？很多人的迷思，以為跌倒骨折就是骨質疏鬆引起的，其實，包含張姓老婦等很多老人家跌倒並非因為骨質疏鬆，而是肌力不足，肌少症才是跌倒的主因，跌倒後因撞擊力大，即使沒有骨質疏鬆照樣骨折。

不只要防骨質疏鬆 也要防肌少症 衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，骨質疏鬆近幾年在廣泛的討論下，民眾比較有概念，也知道骨質疏鬆是骨頭脆弱，容易稍微一撞就造成骨折，嚴重者甚至失能，相較之下，肌少症在老人家身上也滿常見的，卻常被忽略，成為很多老人家失能的殺手。 長者運動｜強化下肢肌力減少跌倒去洗手間落床都有用

大腿肌肉減得最快 雙腿細小要當心 廖曜磐主任指出，肌少症指的是肌肉量減少、肌力減弱或低身體功能表現，在老化過程中運動神經退化、蛋白質合成減少、營養供給不足或慢性病等因素而造成。有研究指出，40歲之後，肌肉量會以每10年減少8%的速度流失，70歲後則以每10年減少15%的速度流失，大腿的肌肉減少得更快，可以看到很多年長者雙腿細小，就可能是肌少症。 每天活動30分鐘慎防肌少症

強化營養 + 運動 減緩肌肉流失、功能退化 年紀愈大愈要「養肌肉」，但要怎麼「養肌肉」？廖曜磐主任分享，營養方面主要是攝取蛋白質，建議年長者每公斤體重每天應攝取1至1.5公克的優質蛋白質，但太多蛋白質可能造成腎臟負擔，應將蛋白質平均分配到3餐上。 此外，運動建議選擇有氧舞蹈、快走等強化肌耐力運動或太極拳、瑜伽等增進身體平衡感的運動，還有研究指出，阻抗性運動是對抗肌少症最有效的方式，譬如說舉啞鈴、舉重、捲腹、掌上壓等。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】