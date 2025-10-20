肚腩未必需要減先解決到？真假肥胖教你辨別 (附減肥飲食+運動建議)

有肚腩未必需要減先解決到？一文教你辨別真假肥胖 (附減肚腩飲食+運動建議)

大肚腩不但影響外觀，還會伴隨增加嚴重疾病的風險，如何分辨真假肚腩？中央肥胖都有定義？即睇如何在飲食及運動方面減肚腩！

肚腩都有分真假，如何辨別？

所謂的真假肚腩主要取決於導致肚腩變大的原因，「真肚腩」是指因為飲食過度脂肪積聚形成的中央肥胖；而「假肚腩」可能是因為姿勢不良、內科疾病、產後肌肉鬆弛引致，要解決大肚腩這個問題要先分清楚真假肚腩。

肚腩多大才有問題？

BMI雖然被廣泛用於衡量肥胖程度，但未能有效反映身體的脂肪分佈。

根據醫管局資訊，中央肥胖（俗稱「大肚腩」），與整體脂肪過多的致病風險同樣高。研究指出腰圍可反映腹部脂肪積存的程度，從而評估個人的患病風險。

針對一般亞洲成年人，如果你的腰圍尺吋相等於或超出以下水平，你將被界定為中央肥胖︰