肚腩未必需要減先解決到？真假肥胖教你辨別 (附減肥飲食+運動建議)

大肚腩不但影響外觀，還會伴隨增加嚴重疾病的風險，如何分辨真假肚腩？中央肥胖都有定義？即睇如何在飲食及運動方面減肚腩！
肚腩都有分真假，如何辨別？
所謂的真假肚腩主要取決於導致肚腩變大的原因，「真肚腩」是指因為飲食過度脂肪積聚形成的中央肥胖；而「假肚腩」可能是因為姿勢不良、內科疾病、產後肌肉鬆弛引致，要解決大肚腩這個問題要先分清楚真假肚腩。
肚腩多大才有問題？
BMI雖然被廣泛用於衡量肥胖程度，但未能有效反映身體的脂肪分佈。
根據醫管局資訊，中央肥胖（俗稱「大肚腩」），與整體脂肪過多的致病風險同樣高。研究指出腰圍可反映腹部脂肪積存的程度，從而評估個人的患病風險。
針對一般亞洲成年人，如果你的腰圍尺吋相等於或超出以下水平，你將被界定為中央肥胖︰
香港成年人的男女平均中央肥胖率分別為26.6%及34.3%，年齡愈高，比率亦會隨之增加。值得留意，近6成女性長者（70至79歲）有中央肥胖的問題。
大肚腩可能引致的健康風險
根據哈佛大學的醫學文章，中央肥胖或內臟脂肪積聚能增加代謝異常、心血管疾病和二型糖尿病的風險。至於女性，內臟脂肪更與乳腺癌有關，更可能導致需要接受膽囊手術。
減肚腩運動
Webmd 的文章指出，減肚腩或燃燒內臟脂肪的第一步是每天至少進行30分鐘的有氧或心肺運動。研究表明，有氧運動對於減少腹部脂肪和肝臟脂肪有幫助。以下是一些適合燃燒腹部脂肪的運動：
同時，你亦可以考慮進行一些HIIT、重量訓練及腹部運動以加強減脂效果。
減肚腩飲食原則
要減腩成功，原則是減少攝取卡路里及脂肪。
減肚腩餐單參考
中央肥胖令危疾風險大增 — 建議運動及均衡飲食
中央肥胖直接令三高（高血壓、高血糖、高血脂）風險提升，長遠令患上心臟病、中風及癌症等危疾的機會大大增加。要應對肥胖帶來的風險，均衡飲食及恒常運動當然是不二法門。不過，即使生活習慣改善，疾病始終仍是無法預測的，無人能夠預知病魔何時叩門。因此，盡早就疾病風險設立充足保障，方為上策，亦是對自己和家人負責任的表現。
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載