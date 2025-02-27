肥胖是病 減重避免併發症

當穿不上心愛的衣服、爬樓梯氣喘喘，你才會正視肥胖嗎？ 3月4日是「世界肥胖日」，希望大眾關注肥胖問題。不少人減肥是為了「靚」，但其實肥胖更是多種慢性疾病的根源。世界衛生組織已經將肥胖界定為疾病，不想肥胖引起各種併發症，就要及早正視及求醫，並培養健康生活習慣。 臨床上，身高體重指數(BMI)是衡量超重或肥胖風險的國際指標。香港肥胖醫學會會長陸安欣醫生表示，BMI介乎25至29.9屬於一級肥胖，BMI超過30屬於二級肥胖。根據衛生署2020至2022年度人口健康調查報告，本港15至84歲人士之中，有32.6%屬於肥胖，其中男性的比例更高，約佔四成；而女性則為26%，反映肥胖問題愈趨普遍。

肥胖併發症多 肥胖的健康隱患不容忽視，隨著BMI愈高，患併發症的風險愈大。陸安欣指，「肥胖症患者患上二型糖尿病的風險，比一般人高出7倍；患心血管疾病的機率，多出50%至兩倍；患某些癌症，例如腸癌及乳癌的風險，比一般人高出20%至5倍。」她補充，肥胖也可能引起關節疼痛等骨骼問題。

新型減肥藥減重降糖 對於BMI達到27.5或以上的肥胖患者，藥物或手術治療可能是必要的選擇。陸安欣指出，傳統的處方減肥藥物包括能夠減少脂肪吸收的「排油丸」或抑制食慾的藥物，不過有明顯副作用，例如失眠、口乾、噁心、嘔吐、肚瀉、便秘等。而近年有新一代的皮下注射減重針劑藥物「GLP-1RA腸泌素類似物」，也是坊間俗稱的「減肥針」，安全性較舊一代藥物高。陸安欣解釋，腸泌素是腸道分泌的荷爾蒙，可以到達下丘腦控制飲食的中心，有助降低食慾，增加飽腹感，以減低食量及減少熱量攝取，從而達致減重效果。陸安欣續指，使用此類針劑藥品的減重幅度，一般可以達10%以上。而事實上，體重減掉至5%至10%，已經足以對健康帶來莫大的裨益。血糖、血脂、血壓，都會隨之而下降。心血管、內分泌及骨科疾病的風險，都會相應大大降低。

陸安欣表示，曾經有一位五十多歲、BMI達27.5的肥胖男士參與研究，使用減重針劑藥物，同時配合運動，經過半年至9個月的時間，體重成功減去15%，而且持續兩年沒有反彈。只要透過健康的飲食、運動和醫療干預，肥胖是可以控制和改善的。 斷食減肥易反彈 對於坊間不同的減肥方法，例如「168斷食法」或生酮飲食，陸安欣表示，雖然這些方法能在短期內見效，但長期未必能夠持續，而且容易反彈。因此保持規律的運動習慣和健康的飲食，並且持之以恆，是防止體重反彈的關鍵。總而言之，減肥的目標應該以健康為大前提，而非單純追求短期及快速的體重減輕，根據個人的生活方式選擇可持續的飲食方案，才是達成健康的關鍵。