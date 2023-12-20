肺炎球菌疫苗｜4類人免費接種 長者注意！ 價錢同資助係幾多一文睇清

踏入冬季，除了季節性流行感冒肆虐，肺炎球菌（或肺炎鏈球菌）亦不能忽視。感染肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）後的初期病徵較輕微，如鼻竇炎和中耳炎，一般情況下可服用抗生素治療。但它亦可以引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病，如入血性肺炎、敗血病和腦膜炎。若幼兒和長者不幸患上侵入性肺炎球菌疾病後，病情通常會較為嚴重。

肺炎球菌可經飛沫或口腔接觸直接傳播，或透過接觸受呼吸道分泌物污染的物品間接傳播。平日要注意個人衞生外，接種肺炎球菌疫苗是預防肺炎球菌疾病其中一種最有效的方法。為加強長者對肺炎球菌感染的免疫力，政府於 2017/18 年度起為合資格有高風險情況的長者額外提供免費或資助接種十三價肺炎球菌結合疫苗。2023/24年度的「政府防疫注射計劃」於2023年10月5日展開，繼續為有需要長者提供疫苗接種。