肺癌術後依然常見復發 掌握精準醫療成康復關鍵 附專科醫生圖文解析

肺癌術後依然常見復發 掌握精準醫療成康復關鍵 附專科醫師圖文解析

肺癌是台灣發生率最高、死亡率最高的癌症，且連續19年居癌症死因之首！依據國際《臨床腫瘤學雜誌》曾發表的Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation顯示，肺癌患者5年疾病復發或死亡風險率會隨期別逐漸升高，1B期約45%、2期約62%、3期約76%〔1〕。近年來，台灣有許多患者透過低劑量電腦斷層檢查偵測到早期肺癌，並接受手術切除。但是，肺癌在手術之後就真的完全根治了嗎？

肺癌術後依然常見復發 「醫師，開刀切掉肺癌後，是不是就安全了？」40多歲的陳先生問。 這是一位經由低劑量電腦斷層檢查（LDCT），而意外發現肺部腫瘤的患者，已接受手術治療。 「你的肺癌是第2期，建議接受術後輔助治療，以降低復發風險。」三軍總醫院胸腔內科主任蔡鎮良醫生表示，為了降低肺癌復發風險，建議患者接受術後輔助治療。 與病患討論後，患者選擇使用第三代口服標靶藥物，術後至今已過兩年多，都沒有出現肺癌復發的狀況，也持續在門診追蹤治療。 肺癌在術後，依然常見到復發的狀況，因為那些肉眼看不到的癌細胞可能已經隨著血液、淋巴液循環到其他的地方，但剛發生轉移時，患者往往沒有明顯症狀，像是曾經有患者在出現骨頭疼痛，甚至下肢癱瘓時才發現肺癌已經復發轉移。 蔡鎮良醫生說：「肺癌患者在開完刀除肺部腫瘤後，術後還會考慮搭配輔助治療，降低肺癌復發的風險，並且一定要定期回診，利用影像檢查追蹤！根據大規模臨床試驗的結果，早期肺癌術後利用第三代口服標靶藥物作輔助治療，能夠顯著降低復發、死亡的風險，有助提升整體存活期。」

掌握精準醫療成康復關鍵 肺癌的治療已經進入精準醫療的時代，其標靶藥物已普遍用於晚期肺癌，且發揮相當顯著的治療成效，蔡鎮良醫生表示：「利用基因檢測找出肺癌驅動基因，便可以選用對應的標靶藥物來治療，且近年來大家也嘗試在早期肺癌術後使用口服標靶藥物，希望可以降低肺癌復發或死亡風險。」 以常見且大宗的肺腺癌患者為例，在亞洲約有5成至6成的肺腺癌患者具有EGFR基因突變。臨床試驗也發現帶有EGFR基因突變的1B至3A期肺癌患者，若於術後使用第三代口服標靶藥物，可顯著減少近八成的復發風險以及避免五成以上死亡風險〔2〕。蔡鎮良醫生說，相較於第一代、第二代標靶藥物，第三代標靶藥物的副作用較輕，患者接受度較高，而且採用口服，相當便利，有助提升患者對術後輔助治療的順從度。 目前肺癌基因檢測的方式有很多種，患者可以和醫生詳細討論，選擇合適的基因檢測方式，共同決定個人化的治療計畫，若在基因檢測中沒有發現適合使用標靶治療的基因突變，患者可以再接受免疫檢查點檢測。蔡鎮良醫生說，若腫瘤的PD-L1表現量大於1%，便能考慮使用免疫治療，幫助降低肺癌復發風險。 為了鼓勵肺癌患者接受基因檢測，利用精準醫療提升預後，台灣癌症基金會目前有提供「早期肺癌EGFR檢測補助計劃」，幫助擬定早期肺癌的治療策略，歡迎早期肺癌患者至台灣癌症基金會網頁了解補助計畫。

筆記重點整理 1、肺癌是台灣發生率最高、死亡率最高的癌症，連續19年十大癌症死因之首。低劑量電腦斷層檢查（LDCT ; Low-Dose computed tomography）能夠偵測早期肺癌，具有「肺癌家族史」與「重度吸菸史」的民眾可接受每2年1次免費低劑量電腦斷層檢查LDCT篩檢。 2、因為部分肉眼看不到的癌細胞可能已經隨著血液、淋巴液循環到其他地方，所以患者在術後仍有復發、轉移的風險。 3、肺癌的治療已經進入精準醫療的時代，利用基因檢測找出肺癌驅動基因，便可以選用對應的標靶藥物來治療。臨床試驗發現，帶有EGFR基因突變的1B至3A期肺癌患者，若使用第三代口服標靶藥物，可顯著減少近八成的復發風險與避免五成以上的死亡風險。相較於第一代、第二代標靶藥物，第三代標靶藥物的副作用較輕，患者接受度較高，而且採用口服，相當便利，有助提升肺癌患者對術後輔助治療的順從度。 4、高比率的亞洲患者因為具有EGFR基因突變，因此可以與醫師討論先做EGFR基因檢測，若在基因檢測中沒有發現適合接受標靶治療的基因突變，患者可以接受免疫檢查點檢測。