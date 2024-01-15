肺癌術後依然常見復發 掌握精準醫療成康復關鍵 附專科醫生圖文解析

肺癌是台灣發生率最高、死亡率最高的癌症，且連續19年居癌症死因之首！依據國際《臨床腫瘤學雜誌》曾發表的Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation顯示，肺癌患者5年疾病復發或死亡風險率會隨期別逐漸升高，1B期約45%、2期約62%、3期約76%〔1〕。近年來，台灣有許多患者透過低劑量電腦斷層檢查偵測到早期肺癌，並接受手術切除。但是，肺癌在手術之後就真的完全根治了嗎？
肺癌術後依然常見復發
「醫師，開刀切掉肺癌後，是不是就安全了？」40多歲的陳先生問。
這是一位經由低劑量電腦斷層檢查（LDCT），而意外發現肺部腫瘤的患者，已接受手術治療。
「你的肺癌是第2期，建議接受術後輔助治療，以降低復發風險。」三軍總醫院胸腔內科主任蔡鎮良醫生表示，為了降低肺癌復發風險，建議患者接受術後輔助治療。
與病患討論後，患者選擇使用第三代口服標靶藥物，術後至今已過兩年多，都沒有出現肺癌復發的狀況，也持續在門診追蹤治療。
肺癌在術後，依然常見到復發的狀況，因為那些肉眼看不到的癌細胞可能已經隨著血液、淋巴液循環到其他的地方，但剛發生轉移時，患者往往沒有明顯症狀，像是曾經有患者在出現骨頭疼痛，甚至下肢癱瘓時才發現肺癌已經復發轉移。
蔡鎮良醫生說：「肺癌患者在開完刀除肺部腫瘤後，術後還會考慮搭配輔助治療，降低肺癌復發的風險，並且一定要定期回診，利用影像檢查追蹤！根據大規模臨床試驗的結果，早期肺癌術後利用第三代口服標靶藥物作輔助治療，能夠顯著降低復發、死亡的風險，有助提升整體存活期。」
掌握精準醫療成康復關鍵
肺癌的治療已經進入精準醫療的時代，其標靶藥物已普遍用於晚期肺癌，且發揮相當顯著的治療成效，蔡鎮良醫生表示：「利用基因檢測找出肺癌驅動基因，便可以選用對應的標靶藥物來治療，且近年來大家也嘗試在早期肺癌術後使用口服標靶藥物，希望可以降低肺癌復發或死亡風險。」
以常見且大宗的肺腺癌患者為例，在亞洲約有5成至6成的肺腺癌患者具有EGFR基因突變。臨床試驗也發現帶有EGFR基因突變的1B至3A期肺癌患者，若於術後使用第三代口服標靶藥物，可顯著減少近八成的復發風險以及避免五成以上死亡風險〔2〕。蔡鎮良醫生說，相較於第一代、第二代標靶藥物，第三代標靶藥物的副作用較輕，患者接受度較高，而且採用口服，相當便利，有助提升患者對術後輔助治療的順從度。
目前肺癌基因檢測的方式有很多種，患者可以和醫生詳細討論，選擇合適的基因檢測方式，共同決定個人化的治療計畫，若在基因檢測中沒有發現適合使用標靶治療的基因突變，患者可以再接受免疫檢查點檢測。蔡鎮良醫生說，若腫瘤的PD-L1表現量大於1%，便能考慮使用免疫治療，幫助降低肺癌復發風險。
為了鼓勵肺癌患者接受基因檢測，利用精準醫療提升預後，台灣癌症基金會目前有提供「早期肺癌EGFR檢測補助計劃」，幫助擬定早期肺癌的治療策略，歡迎早期肺癌患者至台灣癌症基金會網頁了解補助計畫。
筆記重點整理
1、肺癌是台灣發生率最高、死亡率最高的癌症，連續19年十大癌症死因之首。低劑量電腦斷層檢查（LDCT ; Low-Dose computed tomography）能夠偵測早期肺癌，具有「肺癌家族史」與「重度吸菸史」的民眾可接受每2年1次免費低劑量電腦斷層檢查LDCT篩檢。
2、因為部分肉眼看不到的癌細胞可能已經隨著血液、淋巴液循環到其他地方，所以患者在術後仍有復發、轉移的風險。
3、肺癌的治療已經進入精準醫療的時代，利用基因檢測找出肺癌驅動基因，便可以選用對應的標靶藥物來治療。臨床試驗發現，帶有EGFR基因突變的1B至3A期肺癌患者，若使用第三代口服標靶藥物，可顯著減少近八成的復發風險與避免五成以上的死亡風險。相較於第一代、第二代標靶藥物，第三代標靶藥物的副作用較輕，患者接受度較高，而且採用口服，相當便利，有助提升肺癌患者對術後輔助治療的順從度。
4、高比率的亞洲患者因為具有EGFR基因突變，因此可以與醫師討論先做EGFR基因檢測，若在基因檢測中沒有發現適合接受標靶治療的基因突變，患者可以接受免疫檢查點檢測。
參考資料：
1. J Clin Oncol. 2008 Jul 20;26(21):3552-9
2. Tsuboi M, Herbst RS, John T, Kato T, Majem M, Grohé C, Wang J, Goldman JW, Lu S, Su WC, de Marinis F, Shepherd FA, Lee KH, Le NT, Dechaphunkul A, Kowalski D, Poole L, Bolanos A, Rukazenkov Y, Wu YL; ADAURA Investigators. Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC. N Engl J Med. 2023 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa2304594. Epub ahead of print. PMID: 37272535
照護線上
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：早期肺癌開完刀就沒事了嗎？術後掌握精準醫療關鍵，專科醫師圖文解析】