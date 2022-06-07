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健康
2022-06-07 11:54:00

胃氣︱飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

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飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

現代人生活忙碌，連食飯都快過人，狼吞虎嚥加上各種生活壓力，不少人都有胃氣、胃脹甚至消化不良等毛病。除了注意飲食外，飯後散步1015分鐘，其實已經可以幫助促進腸道蠕動，尤其是散步時雙手交叉放在腰後，再微低著頭步行，就更加能改善胃部脹氣問題。

 

食奇異果減脹氣

台灣基隆長庚醫院曾進行研究，找來100名有功能性腹脹的患者，並分為用藥組及散步組，前者每日午餐及晚餐後服用促進腸道蠕動藥物，後者則在餐後散步1015分鐘，即大約走1,000步。期間兩組患者都建議食用奇異果、芝麻油、梅子等食物減少脹氣。

奇異果 奇異果、芝麻油、梅子等食物可減少脹氣。 奇異果、芝麻油、梅子等食物可減少脹氣。

散步改善腹脹效果比用藥更好

結果顯示，整體而言，七成人經過藥物或散步治療後症狀，噯氣、放屁、飯後腹脹和腹痛的嚴重程度都有明顯改善，而散步組在飯後腹脹方面的改善幅度更比服藥組為佳

噯氣

無論散步或用藥，都有助減少噯氣、放屁、飯後腹脹和腹痛的嚴重程度。

留意步姿

專家解釋散步更能改善脹氣，與散步的姿勢有關，參與研究的人散步時採取雙手交叉在腰後並低頭步行的姿勢，一來身體活動會誘發體自律神經反射，促進胃腸道收縮，增加胃內容物和空氣排出，二則當雙手交叉在腰後會對胸椎及腹腔造成壓力，有助於積聚在腸胃道的氣體排出，低頭動作則可以減少吞入空氣，加上不少人預期要散步都會主動減少進食量，也是飯後腹脹症狀有改善的原因之一。

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