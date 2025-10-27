胃痛只因吃太快？可能是胃癌警號 4類人最高危 慎吃2類食物

胃痛是患癌的警號？有醫生指出，如果吃完飯後脹氣或出現胃痛等症狀，有可能是患上胃癌的警號。有4類人更屬高危人族，癌症風險較大，包括1種飲食習慣，有2類食物容易引致胃癌。

胃痛只因吃太快？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，幾乎每個人都經歷過胃痛，並會歸咎於吃得太快或胃酸倒流等問題，然而，不少以為自己是「胃炎」的病人，最終卻被診斷為胃癌。黃醫生解釋，胃癌會在體內靜靜生長，不易被察覺，當發現時可能已經到了嚴重的階段。《BMC Public Health 2025》的報告指出，全球每年超過100萬人罹患胃癌，亞洲的罹患率更高，男性的罹患率長年高於女性。



為何胃癌難發現？ 至於為甚麼胃癌總是悄無聲息，黃醫生指出，有以下3大原因： 1. 胃沒有「疼痛警報器」 胃壁的神經不如皮膚敏感，腫瘤的成長不一定會引起疼痛。等到開始疼痛，通常癌細胞已深入更深層。 2. 症狀類似一般胃病 初期胃癌的症狀往往與消化不良相似，可能只是飯後脹氣、打嗝或食慾不振，這些小不適容易被忽視。 3. 幽門螺旋桿菌的「暗中推手」 幽門螺旋桿菌被WHO列為第一類致癌物，長期感染會使胃黏膜發炎、變性，研究顯示感染者罹癌風險高出一般人6倍。

4類人最高危 黃醫生表示，如果你是以下4類人士，患上胃癌風險都會比較高： 慢性胃病或胃潰瘍患者：長期的胃黏膜發炎，細胞反覆修復與變異，癌化風險增加。

有家族病史者：直系親屬曾患胃癌，風險增加2至3倍。

重鹹飲食者：鹽分和亞硝酸鹽(存在於香腸、臘肉、鹹魚等食物中)會破壞胃黏膜，增加癌症風險。

吸煙與酗酒者：尼古丁與酒精可刺激胃壁，促進基因突變。

