腹肌訓練｜Pull Up Bar健身加強腹直肌內外斜肌

早前提及過，一支Pull Up Bar除了背部肌肉外，也可以訓練腹肌，但怎樣做呢？其實是於懸吊在Pull Up Bar的狀態下做抬腿。或者你會問，有得多躺下的動作都可以做，為何要選擇懸吊的狀態？事實上，肌肉訓練會講求動作的幅度，當動作幅度愈大，便可更完整地訓練到該肌肉。而懸吊狀態之下，腹肌會被伸展得最長，因此可令腹肌訓練更為有效。

腹肌分中間的腹直肌、兩邊的腹內外斜肌和深層的腹橫肌，腹橫肌主要提供動作穩定性，在各種訓練的挺胸收腹動作及平板支撐可訓練得到，今次先集中另外幾組腹肌。