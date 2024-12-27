腹肌訓練｜Pull Up Bar健身加強腹直肌內外斜肌

早前提及過，一支Pull Up Bar除了背部肌肉外，也可以訓練腹肌，但怎樣做呢？其實是於懸吊在Pull Up Bar的狀態下做抬腿。或者你會問，有得多躺下的動作都可以做，為何要選擇懸吊的狀態？事實上，肌肉訓練會講求動作的幅度，當動作幅度愈大，便可更完整地訓練到該肌肉。而懸吊狀態之下，腹肌會被伸展得最長，因此可令腹肌訓練更為有效。
腹肌分中間的腹直肌、兩邊的腹內外斜肌和深層的腹橫肌，腹橫肌主要提供動作穩定性，在各種訓練的挺胸收腹動作及平板支撐可訓練得到，今次先集中另外幾組腹肌。
訓練腹直肌
- 雙手約肩闊懸吊在Pull Up Bar上，雙腳離地。
- 曲膝，然後腹肌用力向前提起大腿至高於水平，即膝關節略高於髖關節，而盆骨會有些少後傾的感覺。提高難度可以直膝做。
- 然後慢慢放下雙腳。舉起時呼氣，放下時吸氣。12次為一組，做3組。
訓練腹內外斜肌
- 雙手約肩闊懸吊在Pull Up Bar上，雙腳離地。
- 先做右邊，曲膝做，右邊腹外斜肌發力，將雙腿偏向右方提起至高於水平，即膝關節略高於髖關節，而盆骨會有些少後傾的感覺。
- 然後慢慢放下雙腳。舉起時呼氣，放下時吸氣。12次為一組，換左邊再做，分別做3組。