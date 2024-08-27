自己聞到尿騷味要小心 出現3種臭味要盡早求醫找原因

身體飄異味要小心 出現3種臭味要盡早求醫找原因

突然發現自己身體傳出本來沒有的氣味，例如嘴傳出臭味，又或尿液有異味，以致傷口出現怪味，都不能掉以輕心，可能是患病的警號，例如口的臭味可能口腔、呼吸及消化道疾病所以致，置之不理隨時錯失治療的時機。