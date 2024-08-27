自己聞到尿騷味要小心 出現3種臭味要盡早求醫找原因

突然發現自己身體傳出本來沒有的氣味，例如嘴傳出臭味，又或尿液有異味，以致傷口出現怪味，都不能掉以輕心，可能是患病的警號，例如口的臭味可能口腔、呼吸及消化道疾病所以致，置之不理隨時錯失治療的時機。
氣味反映問題
其實，不同的口臭氣味可能反映不同的問題，例如腐爛蘋果味可能是糖尿病酮酸症或酮酸中毒，而有尿騷味則可能與腎病有關，酸臭味就可能是胃酸倒流、食道炎及胃潰痬等消化系統問題，腐臭味便與牙周病及蛀牙等有關，腥味則可能是鼻竇炎、鼻炎及喉炎等引起。
小便｜尿液顏色反映健康狀況透明尿未必係最好
尿液本身帶有尿味
至於尿液本身亦帶有尿味，原因是尿素離開身體後接觸空氣及分解後，便會散發如阿摩尼亞的尿味，但若排尿時已有重重的尿騷味，便可能是泌尿系統有炎症，導致尿素提早被分解。另外，若尿液傳出甜味或杮子腐爛的味道，則可能是糖尿病、肝功能或脫水等問題所致。
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或是細菌感染？
假若皮膚有傷口，並傳出異味，便要小心可能是有細菌感染，而不同細菌導致的傷口感染也會散發出不同的氣味，有時也能幫助醫生判斷是哪一種細菌造成。
不過，有時自己早已習慣身體的味道，即使有異常也未必察覺，所以如果你察覺家人或朋友身上飄出過去未出現過的氣味，就要及早提醒他們盡早求醫處理。