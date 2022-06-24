「初老」症狀不斷？！盤點6種抗氧化元素助抗老+對應食物

近年現代人多接觸電子產品，因此加快了眼部、腦部、身體技能等的老化，讓年輕人已經有「初老」症狀不斷的問題。以下就向大家盤點6種抗氧化元素及對應食物，除了可以通過保健產品補充外，還可以在日常飲食中多花心機，減慢老化的問題。

抗氧化元素｜海鮮：蝦紅素（又名蝦青素） 如果想強化抗氧化的效果，清除自由基的能力便特別重要，而在海鮮中常見的蝦紅素便是一種強力的抗氧化劑，其清除自由基的能力更是維他命C、維他命E的千倍，同時是是β-胡蘿蔔素功效的100倍，可見其能力比其他抗氧化元素更佳，可說是抗氧化之王。而蝦紅素擁有獨特的高抗氧化能力，特別適合長時間使用電子產品的上班族或學生、想長保青春的男女、渴望增加流暢度的人士食用。 對應食物：蝦、螃蟹、蠔、三文魚

抗氧化元素｜紫色食物：花青素 不少人都知道紫色食物對於抗衰老特別有幫助，而且是因為源自於食物中的花青素，即生物類的黃酮物質，可以幫助自由基清除，從而提高抗氧化的能力，常見於紫色食物中。而它的抗氧化性能比維他命E高出50倍，維他命C高出20倍，因此同樣屬於高效能的抗氧化元素，對於防止老化特別有幫助。 對應食物：藍莓、茄子、車厘子、提子

抗氧化元素｜蔬果類：β-胡蘿蔔素 雖然抗氧化功效不如蝦紅素，但β-胡蘿蔔素屬維他命A的前體，同樣具有清除自由基的功能，甚至對防止夜盲症及保護眼睛也有一定幫助，因此除了防止面部和身體的衰老，同樣可以防止眼部老化。同時β-胡蘿蔔素對於做運動的時候的氧化應激含有保護作用，因此特別適合平日有運動習慣的人士食用。 對應食物：蓮藕、紅蘿蔔、西蘭花、柑橘

抗氧化元素｜茶類：茶多酚 任何茶類中都含有豐富的茶多酚，而茶多酚正正是從茶葉中提取的天然抗氧化元素。由於茶葉多酚能夠消除活性氧，進而抑制維他命C的消耗，因此不但可以做到抗氧化作用，保持肌膚細緻光滑，還可以令皮膚保持美白，更適合在日常中吸收，特別適合素食患者補充抗氧化元素食用。 對應食物：綠茶、紅茶、花茶、黑茶

抗氧化元素｜水果：維他命C 維他命C屬於大部份人都知道的抗氧化元素之一，雖然其抗氧化能力不如蝦紅素、花青素般強大，但屬於日常最容易接觸及吸收的食品之一，因此對於日常補充抗氧化元素特別有幫助。補充維他命C可明顯降低運動誘導的氧化應激，而且維他命C具有一種可以保護抗氧化物和脂肪中不飽和脂肪酸的抗氧化性能力，有效減緩氧化，無論男女都適合補充食用。而且對於補充膠原蛋白亦有相輔相成的效果，如果平時有進食膠原蛋白的習慣，就需要同時吸收維他命C，才可以令其效果事半功倍。 對應食物：蕃茄、檸檬、士多啤梨、奇異果