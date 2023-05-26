荷爾蒙｜男人雌激素過多 或致性功能障礙等6大風險

當聽到女性荷爾蒙時，大多數的人都以為是女性才有的，其實男人與女人同時都具有男性跟女性荷爾蒙，在男性生理以及女性健康上皆佔有相當重要的角色。當男人的女性荷爾蒙過多，又稱「雌激素強勢」，恐會變得容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化、肌肉失去彈性，甚至性功能障礙！ 男性荷爾蒙：睾固酮 男人最重要的一種男性荷爾蒙為「睾固酮」，是多效荷爾蒙，影響層面多。大多數民眾對於睾固酮的功用與印象，僅會聯想到性滿意度，包括引起性慾、維持陰莖勃起及精液製造量等。但睾固酮的作用不僅於此，還會影響男性的肌肉量、骨密，甚至專注度、自信心和記憶力也都受荷爾蒙影響。男人的男性荷爾蒙較多、女性荷爾蒙較少。

女性荷爾蒙：雌激素 女性荷爾蒙有兩種，分為雌激素與黃體素，屬於類固醇類荷爾蒙。雌激素作用為促進乳房發育、骨盆變寬、刺激子宮內膜生長、增加體脂肪等，讓女性身體可應付懷孕；黃體素則是維持子宮內膜、促進乳房發育。女人的女性荷爾蒙較多、男性荷爾蒙較少。 男人睾固酮濃度不足 加速老化、性滿意度降低 男人與女人同時都具有男性跟女性荷爾蒙。男人一旦睾固酮濃度低落，容易「無衝勁、虛累累」，使人出現老化症狀，缺乏衝勁，發生更年期障礙。更糟的是，如果久坐、沒運動、睡不好，當男人體內的女性荷爾蒙悄悄的變高了，這就是走在「雌激素強勢」的路上，就容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化，甚至還出現性功能障礙！

5 大生活形態造成「雌激素強勢」 不當的飲食習慣會讓體重過重，身體脂肪產生愈多雌激素；巨大或持續性的壓力會使睾丸激素變成雌二醇，因壓力造成雌激素變多；另外，污染、外食、環境荷爾蒙也都是造成雌激素強勢重要的原因之一。 不當的飲食習慣 巨大或持續性的壓力 污染 外食 環境荷爾蒙 ( 如塑膠容器、重金屬、殺蟲劑等 ) 年齡殺的不只是時間 還有荷爾蒙 由於雌激素是由睾固酮經由芳香酶轉化而成，年輕男性體內芳香酶的濃度較低，中年以後芳香酶的濃度慢慢增加，雌激素也跟著增加，睾固酮的分泌開始減少。但雌激素過高不是中老年男性的專利，根據醫學研究，目前許多3、40歲的男性身上也發現了這個現象，年輕男性也該提高警覺！