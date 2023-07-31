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健康
2023-07-31 07:30:00

處暑2023｜為何立秋後還有「暑」？處暑前後有甚麼習俗？吃甚麼可養生？

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處暑｜為何立秋後還有「暑」？處暑前後有甚麼習俗？吃甚麼可養生？

處暑｜為何立秋後還有「暑」？處暑前後有甚麼習俗？吃甚麼可養生？

2023年處暑日子為823日，為何立秋過了之後還有「暑」的廿四節氣？適逢農曆七月，處暑前後有甚麼習俗？在這時候衣食住行應如何應對，才可保持身體健康？以下就為大家解開疑問。

處暑意思？

「處」含有躲藏、完結的意思，所以處暑即代表暑氣到此為止，漸漸消退。香港地區在處暑前後的天氣特點是早晚較涼，但中午時間仍然炎熱，由於溫差較大，出門不妨帶一件外套，以備不時之需。人體在此時也進入周期性調整，會有懶洋洋的疲乏感，俗稱為「秋乏」。

露臍裝

處暑過後日夜溫差大，建議避免露臍裝，以免著涼。

處暑有哪些習俗？

處暑多為農曆七月時節，即俗稱的鬼月。香港會於七月十四日舉行盂蘭勝會，會有請神儀式、神功戲、派發平安米等活動。至於台灣亦有樹燈篙、放水燈和搶孤習俗，前兩者用於引渡孤魂野鬼到廟前聚集休息、享用祭品，以及請來神明「監醮」；搶孤則為普度結束之前的儀式，眾人分成不同隊伍鬥快爬上孤棚搶奪順風旗。

冷氣病｜7大症狀

冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖）
盂蘭勝會

香港於農曆七月有舉辦盂蘭勝會的習俗。

處暑養生方法？

天氣開始轉涼，首先需要潤肺，在這個時節宜早睡早起，早睡能夠順應陽氣的收斂，早起則可讓肺氣得到舒展。早睡早起也有助消除秋乏感覺。另外，雖然運動本屬好事，但因為要收斂陽氣，故不宜做劇烈運動，或過量運動，可以選擇輕鬆跑步、伸展運動等。

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睡眠

早睡早起有助陽氣收斂及舒展肺氣。

處暑飲食秘訣？

處暑期間仍有暑氣，也同時有燥的特點，因此飲食上不宜過於油膩，也不應過食辛辣，以免傷及肺氣。飲食上應以甘平為主，多吃水果蔬菜，以達生津潤燥、消熱通便效果。另外，也可多吃枸杞、紅棗、梨、蜂蜜海帶、黃瓜、蓮子、百合、銀耳等，可養肝潤肺，清熱安神。

蔬果

多吃蔬果可生津潤燥。

常見問題

問：甚麼是處暑？

答：「處」含有躲藏、完結的意思，所以處暑即代表暑氣到此為止，漸漸消退...詳情

問：2023年那一日是處暑？

答：2023823日為處暑...詳情

問：處暑要吃甚麼？

答：處暑期間可多吃水果蔬菜，以達生津潤燥、消熱通便效果...詳情

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