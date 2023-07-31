處暑2023｜處暑飲食 秋老虎發威 養生宜滋潤養肺

2023年處暑正日是8月23日，處暑是廿四節氣中，進入秋季的第二個節氣，代表暑將退並伏而潛處，即夏天的暑氣將逐漸消退，炎熱的天氣也會慢慢變涼，只是香港位處亞熱帶，故秋老虎仍會發威，日間氣溫仍相當高，而這時就易發生燥咳、便秘、流鼻血及關節痛等疾患，宜多吃食潤肺滋陰的食物，亦要適當添加衣物做好保暖。

秋季的氣候偏乾燥，耗損人體津液，而燥氣就最影響「肺臟」，一旦有燥邪侵襲，便會出現口乾舌燥、皮膚乾癢、感冒咳嗽及便秘等。除了食用具潤肺效果的食物如雪耳、百合、水梨等外，適當食用帶酸味的食物，也對肺臟有益。

與此同時，大家亦要盡量少吃生冷寒涼食物，以維護脾胃健康，確保運化正常以祛濕氣，否則可能容易助長濕邪損脾陽，易胃脹氣、大便黏膩等。多吃可健脾祛濕的食物或湯水，加上規律的運動習慣，就是不錯的養生方法。