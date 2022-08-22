處暑2022｜為何立秋後還有「暑」？處暑前後有甚麼習俗？吃甚麼可養生？

2022年處暑日子為8月23日，為何立秋過了之後還有「暑」的節氣？適逢農曆七月，處暑前後有甚麼習俗？在這時候衣食住行應如何應對，才可保持身體健康？以下就為大家解開疑問。

處暑是甚麼意思？

「處」含有躲藏、完結的意思，所以處暑即代表暑氣到此為止，漸漸消退。香港地區在處暑前後的天氣特點是早晚較涼，但中午時間仍然炎熱，由於溫差較大，出門不妨帶一件外套，以備不時之需。人體在此時也進入周期性調整，會有懶洋洋的疲乏感，俗稱為「秋乏」。