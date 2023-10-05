降血糖食物｜三文魚、牛油果、蛋、奇亞籽等美疾控中心建議10種控糖食物 糖尿病人注意

糖尿病（英文︰diabetes）對健康的影響很大，心臟、大腦以致腎臟都可能因為血糖失控而受罪，而要預防及控制血糖水平，就要由日常飲食著手。美國疾病控制中心就建議10種食物有助控制血糖，你有常吃這些降血糖食物嗎？

降血糖食物｜ 8. 奇亞籽（英文︰chia seeds） 奇亞籽纖維含量高而極低碳水化合物，有助減緩食物通過腸道時的消化速度，達到控制血糖的效果。