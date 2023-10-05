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健康
2023-10-05 13:40:00

降血糖食物｜三文魚、牛油果、蛋、奇亞籽等美疾控中心建議10種控糖食物 糖尿病人注意

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控糖食物

糖尿病（英文︰diabetes對健康的影響很大，心臟、大腦以致腎臟都可能因為血糖失控而受罪，而要預防及控制血糖水平，就要由日常飲食著手。美國疾病控制中心就建議10種食物有助控制血糖，你有常吃這些降血糖食物嗎？

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降血糖食物｜1 含好脂肪的魚類

三文魚、沙甸魚和鯖魚等魚類都含有Omega-3脂肪酸、DHAEPA，有助減少發炎及保護血管內皮細胞，對調節血糖亦有幫助。

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降血糖食物｜2.牛油果

牛油果含大量健康的不飽和脂肪，有助於降低膽固醇，也有穩定血糖的效果。

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降血糖食物｜3.合桃

堅果是攝取Omega-3的好來源，2018年一項研究顯示，一天內吃過合桃的人，比沒有吃任何堅果的人，患糖尿病的風險會較低。

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合桃

合桃等堅果一樣是Omega-3來源。

降血糖食物｜4. 蘋果醋

美國糖尿病協會提及蘋果醋有助改善胰島素阻抗，用來代替沙律或涼拌都是不錯的選擇。

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降血糖食物｜5. 肉桂

有研究顯示，每天食用肉桂有助降低二型糖尿病患者的三酸甘油酯、血糖、壞膽固醇及總膽固醇。

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降血糖食物｜6.　綠色蔬菜

蔬菜的熱量較低，碳水化合物含量亦低，又能提供飽肚感，有助控制食量及血糖波動。

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降血糖食物｜8.　奇亞籽（英文︰chia seeds）

奇亞籽纖維含量高而極低碳水化合物，有助減緩食物通過腸道時的消化速度，達到控制血糖的效果。

奇亞籽

奇亞籽含豐富纖維，減低食物消化速度，助控血糖。

降血糖食物｜9.豆類（英文︰beans

營養豐富及非常健康的豆類，升糖指數很低，研究顯示可以幫助減重及降低空腹血管等危險因素。

降血糖食物｜10.希臘乳酪（英文︰Greek yogurt）

有研究指每日食用68安士的原味希臘乳酪，能夠降低患糖尿病的風險。

希臘乳酪

希臘乳酪比一般乳酪更有益。

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