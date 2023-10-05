降血糖食物｜三文魚、牛油果、蛋、奇亞籽等美疾控中心建議10種控糖食物 糖尿病人注意

糖尿病（英文︰diabetes）對健康的影響很大，心臟、大腦以致腎臟都可能因為血糖失控而受罪，而要預防及控制血糖水平，就要由日常飲食著手。美國疾病控制中心就建議10種食物有助控制血糖，你有常吃這些降血糖食物嗎？
降血糖食物｜1 含好脂肪的魚類
三文魚、沙甸魚和鯖魚等魚類都含有Omega-3脂肪酸、DHA和EPA，有助減少發炎及保護血管內皮細胞，對調節血糖亦有幫助。
降血糖食物｜2.牛油果
牛油果含大量健康的不飽和脂肪，有助於降低膽固醇，也有穩定血糖的效果。
牛油果好處｜一星期2份 降心臟病發風險逾20% 含豐富不飽和脂肪與纖維
降血糖食物｜3.合桃
堅果是攝取Omega-3的好來源，2018年一項研究顯示，一天內吃過合桃的人，比沒有吃任何堅果的人，患糖尿病的風險會較低。
降血糖食物｜4. 蘋果醋
美國糖尿病協會提及蘋果醋有助改善胰島素阻抗，用來代替沙律或涼拌都是不錯的選擇。
降血糖食物｜5. 肉桂
有研究顯示，每天食用肉桂有助降低二型糖尿病患者的三酸甘油酯、血糖、壞膽固醇及總膽固醇。
降血糖食物｜6. 綠色蔬菜
蔬菜的熱量較低，碳水化合物含量亦低，又能提供飽肚感，有助控制食量及血糖波動。
降血糖食物｜7. 蛋
有研究顯示早餐食用雞蛋有助糖尿病患者的血糖控制。
雞蛋食譜｜意大利式菠菜蛋餅 新手入門級意大利料理營養豐富！（有片）
降血糖食物｜8. 奇亞籽（英文︰chia seeds）
奇亞籽纖維含量高而極低碳水化合物，有助減緩食物通過腸道時的消化速度，達到控制血糖的效果。
降血糖食物｜9.豆類（英文︰beans）
營養豐富及非常健康的豆類，升糖指數很低，研究顯示可以幫助減重及降低空腹血管等危險因素。
降血糖食物｜10.希臘乳酪（英文︰Greek yogurt）
有研究指每日食用6至8安士的原味希臘乳酪，能夠降低患糖尿病的風險。