行山注意事項 新手行短途都要帶乾糧？應帶多少水？附行山裝備Check List！

秋冬來臨，不少人都會行山睇芒草或紅葉，除了要穿上淺色長袖衫褲，及使用防蚊用品外，亦有幾點行山注意事項要特別注意！行短途都要帶乾糧？行山應帶多少水？本文會一一解讀行山要準備的事，減少意外。
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行山勿帶太多裝備
新手行山不應帶太多裝備，建議重量不可超過體重的三分之一，左右兩邊亦要平衡，最輕的物品應放在背囊的底部及最頂，最重的物品建議可放於中間。另外隨時需要用的可放在兩側，方便隨時取用。
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要帶足夠食水
成人一般每人帶兩公升水就可，亦可帶備運動飲料，方便快速補充熱量。要注意，由於小朋友的新陳代謝非常快，水分流失的速度亦會比一般成年人快，建議行山時每小時均要補充水分，避免出現脫水或中暑的現象。
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隨身帶備乾糧
食物方面可視乎路途長短，如果長途就可準備輕便及高碳水化合物為主，以便快速補充體能，香蕉、啤梨、花生、果仁、朱古力及蛋糕等都是不錯的選擇。就算是短途的路程，都建議隨身帶備少許乾糧，以備不時之需。
行山裝備Check List
- 足夠食水/運動飲料
- 糧食/乾糧
- 防曬用品
- 防蚊用品
- 急救用品
- 電話及行動電源
- 毛巾