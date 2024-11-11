行山注意事項 新手行短途都要帶乾糧？應帶多少水？附行山裝備Check List！

隨身帶備乾糧 食物方面可視乎路途長短，如果長途就可準備輕便及高碳水化合物為主，以便快速補充體能，香蕉、啤梨、花生、果仁、朱古力及蛋糕等都是不錯的選擇。就算是短途的路程，都建議隨身帶備少許乾糧，以備不時之需。 行山裝備Check List 足夠食水 / 運動飲料 糧食 / 乾糧 防曬用品 防蚊用品 急救用品 電話及行動電源 毛巾 初級行山路線上集︱大澳虎山、蝌蚪坪、昂平 適合親子拍拖打卡

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