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體育
2024-01-17 13:20:00

初級行山路線上集︱大澳虎山、蝌蚪坪、昂平 適合親子拍拖打卡

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大澳虎山來回不用約1小時，景色超開揚。

大澳虎山來回不用約1小時，景色超開揚。

初級兼短程行山路線，在香港多的是。在此推介靚景及打卡位伴隨的景點，由大澳虎山看日落、大埔鳳馬古道接天空之鏡鶴藪水塘、沙田後花園蝌蚪坪、北港竹林隧道、大潭水務文物徑連走多個古蹟，總有一個適合你。親子行山路線放電、拍拖打卡、散心與朋友相聚，絕不會「齋行無景」。

文︰山全部都係山

1 大澳虎山半小時登頂賞日落

虎山日落行山路線🌄 橫水橋 ➔ 石仔埗街 ➔ 大澳虎山 ➔ 寶珠潭 ➔ 巴士總站

大澳為水鄉，亦有香港威尼斯美名。大澳一天遊兼輕鬆行山，往虎山看日落最理想不過。於香港版迷你萬里長城看日落和飛機升降，是大澳最熱門初級行山路線。若是Mirror迷，更可連走大澳一日遊複製Edan Anson Lo自拍︱尋貓看日落，到呂爵安Edan和盧瀚霆Anson Lo主演《大叔的愛》取景地朝聖打卡。

體力︰🌟✨

技術︰🌟

沙羅洞的白茅田為季節性，出發前留意。

沙羅洞的白茅田為季節性，出發前留意。

2 鳳馬古道探白茅田接天空之鏡

鳳馬古道🦋 鳳園 ➔ 沙羅洞 ➔ 平山仔 ➔ 鶴藪水塘 ➔ 鶴藪圍

難度不高的鳳馬古道既有天空之鏡、白茅海，更經過香港少有「蜻蜓天堂」，由大埔鳳園漫遊古道到鶴藪圍，滿足到郊遊、拍拖、親子樂的你。

體力︰🌟✨

技術︰🌟✨

蝌蚪坪是沙田的後花園，由沙田圍起步20-30分鐘便抵達。

蝌蚪坪是沙田的後花園，由沙田圍起步20-30分鐘便抵達。

3 沙田後花園半小時登頂

短程行山路線🐸 沙田圍 ➔ 水泉澳 ➔ 蝌蚪坪 ➔ 原路折返

周末輕鬆行山，沙田居民後花園的蝌蚪坪稱得上短程、難度低又有靚景的打卡好地方。半小時內就由沙田圍站登頂，居高臨下，士氣高漲，360靚景飽覽沙田海、城門河等，屬一家大細、情侶拍拖行山路線。

體力︰🌟

技術︰🌟✨

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

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魔鬼山炮台是香港歷史的印記。

魔鬼山炮台是香港歷史的印記。

4 零難度油塘魔鬼山炮台探險

日落行山路線😈 油塘 ➔ 衛奕信徑3段 ➔ 歌賦炮台 ➔ 魔鬼山棱堡 ➔ 油塘

香港日落美景不少，鄰近市區、難度較低的香港二級歷史建築魔鬼山（Devil's Peak）炮台就是適合親子、拍拖行山路線。這條衛奕信徑經過的路線可長可短，難度不高而且既有風景及有古蹟，難怪長期人山人海。

體力︰🌟✨

技術︰🌟

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夏天雨後，大潭篤水塘排洪具電影感。

夏天雨後，大潭篤水塘排洪具電影感。

5 大潭水塘漫遊古蹟

水塘行山路線🌬️ 黃泥涌水塘 ➔ 大潭上水塘 ➔ 大潭副水塘 ➔ 大潭中水塘 ➔ 大潭篤水塘

大潭水塘現存多項水務法定古蹟，當中大潭篤水塘曾有亞洲第一壩之名沿大潭水務文物徑而行，大約3小時就可遊走多個打卡位和名勝，為新手初級路線，難度低之餘更可認識香港水塘歷史。

體力︰🌟✨

技術︰🌟

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深秋的昂平高原，有大金鐘作伴，非常寫意。

深秋的昂平高原，有大金鐘作伴，非常寫意。

6 昂平高原看滑翔傘兼野餐

馬鞍山郊遊徑🪂 馬鞍山燒烤場 ➔ 順走麥理浩徑4段 ➔ 昂平高原 ➔ 西貢大水井

馬鞍山郊遊徑可低難度上著名景點昂平高原，俯瞰西貢美景，草原邊看滑翔傘飛翔和大金鐘邊野餐。短短4.5公里適合行山新手，路線難度不高更可享受親子樂，是初嘗麥理浩徑和行山的理想體驗。

體力︰🌟✨

技術︰🌟✨

北港竹林難度低，汪明荃也輕鬆完走。

北港竹林難度低，汪明荃也輕鬆完走。

7 跟著汪明荃往北港竹林打卡

竹林藤王行山路線🎋 北港 ➔ 茅坪古道 ➔ 竹林 ➔ 茅坪藤王 ➔ 梅子林 ➔ 大水坑站

香港著名竹林及藤王行山路線，由西貢經北港及茅坪是首選。步行石砌古道到馬鞍山大水坑站既多樹蔭，又有兩大打卡景點，阿姐汪明荃曾留下足印，難度不比河背水塘高。

體力︰🌟🌟

技術︰🌟🌟

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馬屎洲的地質現象豐富，景色無阻隔四面環海 。

馬屎洲的地質現象豐富，景色無阻隔四面環海。

馬屎洲地質遊登天使之路

馬屎洲行山路線💩 三門仔 ➔ 鹽田仔 ➔ 連島沙洲 ➔ 馬屎洲自然教育徑 ➔ 原路折返

香港的連島沙洲之中，馬屎洲是既容易到達，又有360全海景，郊遊級別行山路線。馬屎洲自然教育徑地質現象豐富，走過天使之路，遇上肥牛岩石、貝殼灘，在七彩泥岩上聽海，寫意非常。折返三門仔靜候日落燒天，正是完美的假期。

體力︰🌟✨

技術︰🌟✨

 

東涌觀景山設涼亭，可以在亭內靜候日落。

東涌觀景山設涼亭，可以在亭內靜候日落。

東涌觀景山看日落 一星行山之選

大嶼山行山路線🛬 東涌站 ➔ 達東路花園 ➔ 赤臘角南路 ➔ 觀景山 ➔ 東涌站

短途行山路線之中，大嶼山東涌最高點的觀景山為觀賞日落的理想地點。由東涌站出發至涼亭，不用30分鐘，來回一小時之內，既快捷又可近距離看到飛機於香港國際機場升降，享受Magic Hour。

體力︰🌟

技術︰🌟

道風山兼具建築、宗教等歷史。

道風山兼具建築、宗教等歷史。

10 道風山漫遊聖殿十字架

沙田行山路線🔯 沙田B出口 ➔ 道風山道 ➔ 道風山 ➔ 沙田站

道風山1930年由挪威傳教士艾香德（Karl Ludvig Reichelt）建道風山基督教叢林，古色古香。融合中西文化既是享受寧靜之地，由沙田站起半小時內到達，是鄰近市區及短程行山路線。

體力︰🌟✨

技術︰🌟

 

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