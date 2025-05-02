術前術後免疫治療 對抗三陰性乳癌

乳癌是本港女性最常見癌症，佔女性癌症總數多達28.6%。乳癌分類中，三陰性乳癌發展迅速，治療選擇亦較少，幸而較新的免疫治療有助減少復發和擴散。香港乳癌基金會的早期三陰性乳癌藥物資助計劃見需求殷切，故延續計劃至今年10月，額外增加100個資助名額。
香港乳基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，乳癌分類分荷爾蒙受體(雌激素受體ER或黃體酮受體PR)陽性、第二型人類上皮生長素受體(HER2)陽性，以及以上幾種受體都為陰性的三陰性乳癌。「三陰性乳癌患者約佔全部個案10%，由於發展迅速，發現時往往已較後期；而整體存活率和無遠端復發存活期都比其他乳癌患者差。」
激活抗癌功能
第0至三期乳癌的治療，一般用根治性手術切除腫瘤，而手術前和後會按需要加入前置輔助治療和術後輔助治療，以縮小腫瘤及減低復發率、延長存活期。邱振中續指，「傳統上三陰性乳癌治療的選擇較少，只可用化療作為藥物輔助治療；荷爾蒙治療和標靶治療都不適用。」近年免疫治療的出現就為三陰性乳癌患者帶來希望，可阻斷癌細胞與免疫細胞結合，重新激活免疫系統的抗癌功能。「所以在早期身體愈好的情況下使用，療效愈好。」
減復發風險
較早前KEYNOTE-522臨床研究在術前治療以及術後輔助治療，比較使用免疫治療混合化療與單獨使用化療的效果。結果發現，免疫治療組有64.8%達到病理完全緩解，比單用化療的51.2%高。免疫治療組的無事件存活期亦有改善，60個月後有81.2%患者沒有出現病情惡化，相對只用化療，病情進展風險降低35%；整體存活期方面，免疫治療組的死亡風險亦相對減低34%。邱振中補充，「術前加上術後合共使用17個免疫治療療程，合計約一年。」
延續資助計劃
香港乳癌基金會早期三陰性乳癌藥物資助計劃早於2023年推出，公院和私院患者都可申請。基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉表示，「資助計劃原定100個名額，不過至4月中受惠人數已達156人。有見需求殷切，基金會希望可以繼續紓緩患者經濟壓力，故延續資助計劃至第二階段，已開始接受申請。」患者只要持有香港身份證，為早期高風險三陰性乳癌患者，並獲合資格專科醫生轉介(私營醫療患者須通過入息審查)，每次療程使用匹博利組單抗200或400毫克，即可申請，成功獲批者，每個療程可獲13,600港元資助。
患者支援熱線：2525 6033、2597 3251
積極面對 回復正常生活
52歲的梁小姐(化名)於2023年確診第二期三陰性乳癌，醫生建議在術前開始接受一年的免疫治療配合化療。她從外科醫生口中得知香港乳癌基金會可以得到幫助，查詢後就申請了免疫治療藥物資助計劃。她表示公院免疫治療每個療程費用約4萬港元，得到資助後可減約三分一藥費，經濟壓力大大減低。「我現時已逐漸回復正常生活，呼籲同路人要相信醫生，積極面對，完成治療就可康復。」