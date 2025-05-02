術前術後免疫治療 對抗三陰性乳癌

香港乳基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，乳癌分類分荷爾蒙受體(雌激素受體ER或黃體酮受體PR)陽性、第二型人類上皮生長素受體(HER2)陽性，以及以上幾種受體都為陰性的三陰性乳癌。「三陰性乳癌患者約佔全部個案10%，由於發展迅速，發現時往往已較後期；而整體存活率和無遠端復發存活期都比其他乳癌患者差。」

激活抗癌功能

第0至三期乳癌的治療，一般用根治性手術切除腫瘤，而手術前和後會按需要加入前置輔助治療和術後輔助治療，以縮小腫瘤及減低復發率、延長存活期。邱振中續指，「傳統上三陰性乳癌治療的選擇較少，只可用化療作為藥物輔助治療；荷爾蒙治療和標靶治療都不適用。」近年免疫治療的出現就為三陰性乳癌患者帶來希望，可阻斷癌細胞與免疫細胞結合，重新激活免疫系統的抗癌功能。「所以在早期身體愈好的情況下使用，療效愈好。」

減復發風險

較早前KEYNOTE-522臨床研究在術前治療以及術後輔助治療，比較使用免疫治療混合化療與單獨使用化療的效果。結果發現，免疫治療組有64.8%達到病理完全緩解，比單用化療的51.2%高。免疫治療組的無事件存活期亦有改善，60個月後有81.2%患者沒有出現病情惡化，相對只用化療，病情進展風險降低35%；整體存活期方面，免疫治療組的死亡風險亦相對減低34%。邱振中補充，「術前加上術後合共使用17個免疫治療療程，合計約一年。」