褪黑激素改善失眠？哈佛警告：兒童服用過量恐致命

據台灣睡眠醫學會統計，每5人就有1人苦於失眠，為了避免安眠藥成癮，有些人改為服用較安全的褪黑激素來幫助入眠。然而，根據哈佛醫學院研究，兒童服用過量褪黑激素恐會引起身體不適甚至死亡！衛生福利部食品藥物管理署也提醒民眾切勿服用來路不明的藥品，以免對健康產生危害。

根據CNN和《紐約時報》報道，《美國醫學會期刊》(JAMA)25日發表研究報告指出，調查25種含有褪黑激素的品牌當中，標誌不實的產品多達22種，其中一款褪黑激素軟糖含量為標籤上所標注含量的347%，還有一款根本未測出任何褪黑激素含量，只有3個品牌所含褪黑激素量和產品標誌相差在10%以內。

褪黑激素只要不過量都很安全，但過量可能對身體造成危險，例如導致嘔吐或呼吸困難。哈佛醫學院副教授彼特柯恩(Pieter Cohen)領導的研究團隊發現，2022年因兒童服用過量褪黑激素引起身體不適的求救電話激增。過去10年來，嬰幼兒照護者的求救電話超過25萬通，其中4,000兒童住院，287人住進加護病房，5名接受機器催吐治療，2人死亡。

華盛頓大學西雅圖兒童醫院兒科教授布魯納(Cora Collette Breuner)警示，家長們給孩子購買褪黑激素軟糖來幫助改善睡眠，副作用包括嗜睡 、頭痛、焦慮以及晚上尿床或小便次數增加。

原文出處：Potentially dangerous doses of melato