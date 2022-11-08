記憶可改寫 研究：開心記憶可擊敗不快經歷

你曾否發現自己的記憶與事實不相符？美國一項利用老鼠進行的研究發現，原來記憶就如電影橋段一樣可以被改寫，亦毋須高科技儀器協助或洗腦，只要激發正面的記憶，就可以改變負面情境或記憶。所以當你陷入不好的回憶時，可以想想一些開心的回憶，以覆蓋及減少不好記憶的影響，幫助平穩情緒。
成功擊退不好回憶
該項由波士頓大學進行的老鼠研究，利用光遺傳學技術誘騙腦細胞受體對光作出反應，從而標記積極正面和消極負面的記憶。然後將老鼠置於兩種情境之中，一個是正面體驗，例如享用芝士，另一個就是負面體驗，如輕微電擊老鼠的雙腳。
當記憶形成後，便利用光學技術讓記憶細胞發出特定的顏色作標記。然後當老鼠回憶起負面體驗時，就以光線激發正面記憶細胞活躍，結果正面記憶成功擊退不好的記憶，減少了老鼠面對不好回憶的恐懼反應。有關研究已刊載在 《Communications Biology》。
或有助克服記憶障礙
研究人員指出，記憶並非純粹是過去的影像記錄，而是具重建性，今次研究亦發現正面和負面記憶分別獨立置於大腦海馬體的不同區域，亦使用不同的通道與其他細胞交流。未來或可採用類似經顱磁刺激或腦深層刺激術等方式刺激海馬體，幫助病人克服記憶相關的障礙。