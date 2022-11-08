記憶可改寫 研究：開心記憶可擊敗不快經歷

你曾否發現自己的記憶與事實不相符？美國一項利用老鼠進行的研究發現，原來記憶就如電影橋段一樣可以被改寫，亦毋須高科技儀器協助或洗腦，只要激發正面的記憶，就可以改變負面情境或記憶。所以當你陷入不好的回憶時，可以想想一些開心的回憶，以覆蓋及減少不好記憶的影響，幫助平穩情緒。

成功擊退不好回憶

該項由波士頓大學進行的老鼠研究，利用光遺傳學技術誘騙腦細胞受體對光作出反應，從而標記積極正面和消極負面的記憶。然後將老鼠置於兩種情境之中，一個是正面體驗，例如享用芝士，另一個就是負面體驗，如輕微電擊老鼠的雙腳。

當記憶形成後，便利用光學技術讓記憶細胞發出特定的顏色作標記。然後當老鼠回憶起負面體驗時，就以光線激發正面記憶細胞活躍，結果正面記憶成功擊退不好的記憶，減少了老鼠面對不好回憶的恐懼反應。有關研究已刊載在 《Communications Biology》。