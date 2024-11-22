貧血症狀包括長期頭暈、心悸！地中海貧血及缺鐵性貧血改善方法一文睇清

地中海貧血一般以遺傳為主，較難有效治療；而缺鐵性貧血一般則以腸胃道血液流失，女性月經量過多，或營養吸收缺乏為主，只要找出病因進行治療，一般都能獲得不錯的改善。

43歲黃小姐，長期有頭暈、全身虛弱、手腳冰冷、心悸等症狀。近幾個月開始出現胸悶，以及輕微活動就會呼吸困難。她懷疑自己是否有心臟或腦部疾病，求診經檢查發現為缺鐵性貧血。

貧血易頭暈心悸 常被誤認心血管、內分泌問題

世界衛生組織對貧血的定義為男性血紅素<13g/dL，女性<12g/dL，約有10%至20%的人有貧血問題，年輕女性和65歲以上老年人尤為常見。台南市立醫院家醫科醫師曾彥勳指出，常見症狀為容易頭暈、呼吸困難、心悸、易倦怠等。病人常以為自己是心臟、腦血管或其它內分泌代謝的疾病。