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健康
2022-04-08 16:12:02

運動前應避吃5種食物 可吃番薯香蕉

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瑜伽

做運動前要懂得補充合適營養。

做運動前懂得補充適當的營養，不但可以提升表現，更可以減少肌肉勞損；相反，如果食錯食物，則有機會帶來反效果。今次就與大家分享運動前盡量不要食的5種食物，愛做運動的人士要留心。
 


運動前應避吃5種食物

運動前應避吃5種食物 堅果類 精緻澱粉 油炸食物及汽水 辛辣食物 沙律

堅果類

堅果中含有豐富的膳食纖維，容易在消化過程中產生大量氣體，令腸胃膨脹更可能造成腹痛。

精緻澱粉

精緻澱粉是指經過加工去除麩皮，令口感更佳的澱粉，包括白飯、白麵包、蛋糕及朱古力等。這類食物的消化及吸收時間短，升糖指數亦很高，容易引致身體大量分泌胰島素，無法消耗熱量。

油炸食物及汽水

油炸食物中的脂肪會降低胃及食道間的壓力，有可能造成胃酸倒流，加重腸胃在運動時的負擔。另外，如再飲用汽水刺激胃酸分泌，輕則會引起腹痛，嚴重的話更可能導致胃潰瘍。

辛辣食物

辣椒素及芥末內的芥子油苷均會刺激胃黏膜，容易引起腹痛及胃酸倒流，更可能引致嘔吐。

沙律

運動前食沙律有可能令腸胃產生過多氣體，令腸胃有膨脹感，難以令人集中精神運動。另外，寒底人士食用沙律亦可能導致肚瀉。

快餐

運動前食油炸食物有機會造成胃酸倒流。

一至兩小時前進食

如果準備進行30至一小時運動，可以於運動前一至兩小時進食，避免高蛋白成分，盡量以碳水化合物為主，番薯、香蕉及蘋果等都是不錯的選擇。

蕃薯

運動前進食番薯是不錯的選擇。

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