運動前應避吃5種食物 可吃番薯香蕉

做運動前懂得補充適當的營養，不但可以提升表現，更可以減少肌肉勞損；相反，如果食錯食物，則有機會帶來反效果。今次就與大家分享運動前盡量不要食的5 種食物，愛做運動的人士要留心。

堅果類

堅果中含有豐富的膳食纖維，容易在消化過程中產生大量氣體，令腸胃膨脹更可能造成腹痛。

精緻澱粉

精緻澱粉是指經過加工去除麩皮，令口感更佳的澱粉，包括白飯、白麵包、蛋糕及朱古力等。這類食物的消化及吸收時間短，升糖指數亦很高，容易引致身體大量分泌胰島素，無法消耗熱量。

油炸食物及汽水

油炸食物中的脂肪會降低胃及食道間的壓力，有可能造成胃酸倒流，加重腸胃在運動時的負擔。另外，如再飲用汽水刺激胃酸分泌，輕則會引起腹痛，嚴重的話更可能導致胃潰瘍。

辛辣食物

辣椒素及芥末內的芥子油苷均會刺激胃黏膜，容易引起腹痛及胃酸倒流，更可能引致嘔吐。

沙律

運動前食沙律有可能令腸胃產生過多氣體，令腸胃有膨脹感，難以令人集中精神運動。另外，寒底人士食用沙律亦可能導致肚瀉。