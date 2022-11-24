銀屑病患秋冬換季注意 良好快速控制好重要

許多人看到銀屑病患者多以為是傳染病，總是讓人避之唯恐不及，事實上，銀屑病屬於免疫系統疾病，並不會傳染，但因症狀表現於皮膚上，嚴重時容易使患者影響社交生活；馬偕紀念醫院王仁佑皮膚科主治醫師指出，銀屑病主要構成的影響細胞為免疫細胞與表皮細胞，開始發炎後，表皮細胞會因增厚引起紅色斑塊並脫屑、乾裂等症狀，除了基因遺傳，在後天成長過程，包括壓力、環境、免疫系統失調等都可能埋下誘發疾病的危險因子。 20% 患者合併關節炎 嚴重恐影響日常生活 事實上，銀屑病除了表現於皮膚上的症狀，臨床上，也有10%至20%患者會合併關節炎等症狀；王仁佑皮膚科主治醫師舉例，像可能患者脫下帽子後就發現有很多頭皮屑，或去游泳池游泳時，露出皮膚上一塊塊紅色斑塊時，都可能引起旁人側目，嚴重時不僅影響生活、工作等日常，甚至造成社交障礙，進而導致憂鬱，尤其當長時間全身處於發炎狀態，也會增加肥胖、心血管疾病等風險，不可不慎。

秋冬季節乾燥缺紫外線 容易使銀屑病症狀加劇 此外，正逢秋冬季節，天氣較於乾燥加上缺乏紫外線，導致較難抑制免疫反應，因此也是進入銀屑病症狀容易復發時期，除了靠平時保養，在治療上，如何將發炎反應抑制下來才是關鍵；王仁佑醫師解釋，近來門診上因銀屑病症狀就醫的患者的確有明顯增加趨勢，但其實銀屑病與異位性皮膚炎、濕疹等症狀類似，因此出現相關症狀時，前提是得先找醫師檢查確診，才能對症下藥。 生物製劑治療銀屑病 能精準阻斷發炎免疫系統 王仁佑醫師說明，治療上最初以外用藥膏為主，若症狀面積較大的患者，則建議可採紫外線照光治療，以抑制體內發炎反應，另外也可服用口服藥物，但若屬於中重度的銀屑病患者且已嚴重至影響生活，則可考慮注射生物製劑，能達到某一程度的治療效果。