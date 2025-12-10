長輩身體不適總係話「冇嘢」？醫生：家屬主動陪伴求醫減壓力

留意長輩是否變得更疲倦、走路變慢或情緒低落，並以溫和方式提出陪同就醫的建議。

家裡長輩經常喊這裡不舒服，那裡怪怪的，但是卻不肯看醫生，他們不僅避免讓子女知道症狀，有時甚至刻意淡化病情，只用「沒事啦」「老毛病」帶過。衛生福利部草屯療養院老年精神科提醒，這種「沉默中的拒絕」往往源自情緒與信念，而非真正的無礙；子女若忽略，可能導致延誤治療，增加併發症風險。