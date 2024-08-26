開學｜集中力不足原因可能係暑假玩手機！家長3招提升孩子注意力

結束兩個月的暑假，學校快將開學了，卻有老師及家長發現家中寶貝似乎還沒收拾心情，課堂中的學習、寫回家作業總是無法專注，求醫後發現原來是過度使用電子產品所導致，尤其暑假期間孩子待在家中更容易接觸電視、平板電腦及手機，皆會造成孩子專注於一件事物的時間愈來愈短。