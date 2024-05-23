降膽固醇唔使食藥？特定腸道細菌 能消耗及管控膽固醇水平

高膽固醇是現代社會常見的健康毛病，衛生署數字便顯示本港近半成人都有膽固醇問題。除了遺傳及飲食外，最新研究發現，腸道中一種名為顫桿菌屬(Oscillibacter)的腸道細菌會消耗膽固醇，藉以幫助身體調控膽固醇水平，或為膽固醇治療帶來新的方向。

轉化為其他物質

根據刊載在《Cell》的研究，研究人員透過分析來自另一項心血管疾病研究的逾1,400個樣本，發現腸道中含有較多顫桿菌屬菌的人，血液的膽固醇水平也相對較低。進一步實驗更顯示，這些細菌能夠將膽固醇轉化為其他物質，然後由其他細菌分解及排出體外。

此外，研究又顯示，另一種已知能夠幫助降低膽固醇的產糞真桿菌(Eubacterium coprostanoligenes)，可能會與顫桿菌屬在代謝膽固醇時發揮協同作用，幫助消減更多膽固醇。