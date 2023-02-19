雨水2023｜雨水代表一定落雨？著衫要下厚上薄？點樣避免患病？一文睇清雨水養生技巧

今天(2月19日)是廿四節氣中的第二個節氣——「雨水」。雨水的由來是甚麼？代表一定會落雨嗎？另外為何衣著應下厚上薄？如何可以避免舊病復發？飲食上又如何配合？現在為大家一一解釋。

雨水的由來

雨水當天未必下雨，不過反映了這段時節雨水會比較多，而香港氣溫大約維持攝氏17度左右。古書《月令七十二候集解》記載：「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」即指春風開始吹遍大地，冰雪漸融，春暖花開。不過傳統上又認為，雨水當日如果沒有雨，便代表當年收成或不理想。