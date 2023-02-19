雨水2023｜雨水代表一定落雨？著衫要下厚上薄？點樣避免患病？一文睇清雨水養生技巧

今天(2月19日)是廿四節氣中的第二個節氣——「雨水」。雨水的由來是甚麼？代表一定會落雨嗎？另外為何衣著應下厚上薄？如何可以避免舊病復發？飲食上又如何配合？現在為大家一一解釋。
雨水的由來
雨水當天未必下雨，不過反映了這段時節雨水會比較多，而香港氣溫大約維持攝氏17度左右。古書《月令七十二候集解》記載：「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」即指春風開始吹遍大地，冰雪漸融，春暖花開。不過傳統上又認為，雨水當日如果沒有雨，便代表當年收成或不理想。
衣著下厚上薄
此時天氣雖然開始回暖，不過氣候仍然多變，乍暖還寒，因此要適當增減衣物，不能以為回暖便可幫衣櫃「換季」，以免風寒入侵。另外，「寒多自下而生」，春季衣著宜下厚上薄，即使上身想穿得較輕便，下身仍應維持較長、偏厚的褲或裙。
容易出現過敏病？
過敏疾病在春天是常見發作的時候，因為氣溫回升、濕度變化，會帶來刺激，另外，霉菌、塵蟎，甚至花粉等致敏原變多，也令支氣管炎、哮喘、鼻敏感等容易舊病復發。「脾為後天之本」，此時養護脾胃，將可收到提升免疫力的效果，自然過敏症不再來。
飲食上，為養護脾氣，可以多吃甜味食品，例如蓮子、紅棗、糯米、淮山、粥等。食物則以平性為宜，例如韭菜、蘿蔔、芋頭、蓮藕、甘蔗等，也適合食用清補涼，助去除體內濕氣。