靚靚迎夏日 食夠6大營養助美肌

身體無時無刻都需要各種營養，維持正常運作，而有些營養元素更有助維持及促進皮膚健康，例如維他命A、B、C和E，以及鋅、Q10等，吃得夠皮膚都會更亮澤光滑。與其食保健品，不如從天然食物攝取吧！

維他命 A ：維持皮膚彈性，有助皮膚組織復原及重生，可透過動物肝臟、肉類、蛋類，以及橙色、紅色和黃色的蔬果攝取。

維他命 B ：素有美容維他命的美譽，可促進皮膚的健康。蛋、牛奶、動物肝臟、糙米、小麥胚芽、青花菜、綠色蔬菜都含有豐富的維他命 B 。

維他命 C ：有助促進膠原蛋白生長，幫助延緩老化及減少黑色素形成，多吃綠色蔬菜、柑橘類水果、奇異果、士多啤梨及番茄等蔬果可以增加攝取維他命 C 。

維他命 E ：可以增強皮膚的抵抗力，預防色斑及穩定皮膚狀態，想攝取這種維他命就要食用動物肝臟、蛋類、植物性油脂、堅果類、豆類及綠色蔬菜。

鋅：鋅 可維持皮膚健康，並有助促進膠原蛋白增生及傷口愈合，很多海產如蠔、蟹、蝦及貝類，以及瘦肉、牛奶、全麥穀類、芝麻和堅果都能提供這種礦物質。