食太鹹竟不是腎病元兇？醫生揭7種食物屬隱形陷阱 4招最強護腎法

腎臟不只是因為吃太鹹而受損？有醫生指出，很多人以為若飲食太鹹就會導致腎病，但其實不只是高鈉食物，3大指標也是加速損害腎臟的兇手。醫生指出，常見有7種食物屬於隱形陷阱，並教大家用4招保護腎臟。
食太鹹竟不是腎病元兇？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享案例指，曾有一名患者於3年前求醫發現患上慢性腎病第三期，當時劉醫生建議他要多喝水、減少喝手搖飲品、避免加工、高磷、高鉀食物及飲食盡量少鹽。不過，患者由於生活繁忙，經常外出用膳、口渴才喝水、三餐重口味，甚至有喝手搖的習慣。結果，到上星期，患者求診檢查後發現腎功能已經惡化到第四期。劉醫生強調，慢性腎病不像感冒那樣會造成明顯的不適或警示，病程隱秘而緩慢，最終可能在某一天達到嚴重的地步。
劉醫生指，很多人以為腎臟不健康是因為「吃太鹹」，其實真正的危害來自於血糖、血壓及血脂控制不佳，這三項因素會導致腎臟每一天都在加速受損。
1. 血糖過高：
- 高血糖是全球最常見的腎衰竭原因，會導致腎絲球硬化，進而使腎小球失去過濾能力。
- 長期的高血糖使腎臟微血管增厚，加重濾過壓力，造成腎功能惡化。
2. 血壓過高：
- 腎臟內的血管細如髮絲，高血壓對這些血管造成的衝擊相當嚴重，可能導致血管受損、發炎及彈性下降，從而阻礙腎臟的血流，影響功能。
3. 血脂異常：
- 高血脂不僅影響心血管，也會促進腎臟的動脈硬化，使腎臟血流減少，造成功能進一步受損。
7種食物屬隱形陷阱
劉醫生指，日常飲食中也有很多傷腎地雷，以下是一些常見的食物，對腎臟健康不利，應盡量避免：
1. 滷味、鹹酥雞及火鍋料：
- 高鈉、高磷化合物，會令血磷上升，並增加腎臟負擔。
2. 手搖飲及奶茶：
- 含糖和奶精的高磷食品，可能導致血糖震盪，增加腎小球壓力。
3. 便利店便當：
- 重口味食品中的鈉含量普遍較高。當長期高鈉飲食會導致高血壓，最終引致腎臟惡化。
4. 鍋燒伊麵及即食麵：
- 調味包中鈉含量高，一碗鈉含量已接近一天建議上限，應慎食。
5. 燒烤與韓式料理：
- 高蛋白、高鈉的食物會增加腎臟的負擔。
6. 高鉀食物：
- 如海帶、昆布、蕃薯葉，腎臟功能下降時需控制攝取。
7. 加工肉類：
- 對腎臟健康有害，因為無機磷的吸收率高。
喝水不足3大後果
另外，劉醫生指，許多人一天的水攝取量低於建議量(1,500ml至2,000ml)，喝水不足有可能會出現以下結果：
- 增加腎臟的濃縮負擔。
- 提高腎結石及尿路感染的風險。
- 使腎小球面臨壓力，影響其功能。
4招最強護腎法
劉醫生提醒，如果要保護腎臟健康，有4大方法：
- 控制血糖：保持穩定的血糖水平，降低腎臟的損傷風險。
- 控制血壓：有效管理血壓，以保護腎臟微血管。
- 控制血脂：避免動脈硬化的風險，改善腎臟的血液供應。
- 避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食，並確保足夠的水分攝取。
劉醫生指，腎臟健康不容忽視，每一口食物和每一口水都在影響腎臟的命運。及早調整飲食習慣，才能避免未來的痛苦與後悔。