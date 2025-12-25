食太鹹竟不是腎病元兇？醫生揭7種食物屬隱形陷阱 4招最強護腎法

腎臟不只是因為吃太鹹而受損？有醫生指出，很多人以為若飲食太鹹就會導致腎病，但其實不只是高鈉食物，3大指標也是加速損害腎臟的兇手。醫生指出，常見有7種食物屬於隱形陷阱，並教大家用4招保護腎臟。

食太鹹竟不是腎病元兇？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享案例指，曾有一名患者於3年前求醫發現患上慢性腎病第三期，當時劉醫生建議他要多喝水、減少喝手搖飲品、避免加工、高磷、高鉀食物及飲食盡量少鹽。不過，患者由於生活繁忙，經常外出用膳、口渴才喝水、三餐重口味，甚至有喝手搖的習慣。結果，到上星期，患者求診檢查後發現腎功能已經惡化到第四期。劉醫生強調，慢性腎病不像感冒那樣會造成明顯的不適或警示，病程隱秘而緩慢，最終可能在某一天達到嚴重的地步。

劉醫生指，很多人以為腎臟不健康是因為「吃太鹹」，其實真正的危害來自於血糖、血壓及血脂控制不佳，這三項因素會導致腎臟每一天都在加速受損。

1. 血糖過高：

高血糖是全球最常見的腎衰竭原因，會導致腎絲球硬化，進而使腎小球失去過濾能力。

長期的高血糖使腎臟微血管增厚，加重濾過壓力，造成腎功能惡化。

2. 血壓過高：

腎臟內的血管細如髮絲，高血壓對這些血管造成的衝擊相當嚴重，可能導致血管受損、發炎及彈性下降，從而阻礙腎臟的血流，影響功能。

3. 血脂異常：