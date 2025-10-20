熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-10-20 18:42:00

飲水都肥？凍飲易有肚腩？破解3個飲水與減肥的都市傳說

分享：
破解3個飲水與減肥的都市傳說。(互聯網圖片)

破解3個飲水與減肥的都市傳說。(互聯網圖片)

不少人覺得自己飲水都會肥，所以減肥始終不見效果，而大家亦聽過飲凍水有礙減磅，又或想瘦就要飲多啲水，甚至常飲凍飲會令腹部脂肪團積。今次小編就為大解破解一下這些千奇百怪的都市傳說！

1. 飲水會肥定多飲水會瘦？

其實無論你飲幾多水，對於減重都是沒有影響。因為水本身沒有熱量，故此多飲或少飲基本上不影響熱量攝取。但身體需要足夠水份去維持正常運動，補水不足就不止不會瘦，連健康都可能會失去。

減肥方法｜過急易反彈兼易病？每周減1至2磅 慢慢來才會瘦

肚腩多大才有問題？（am730製圖） 肚腩多大才有問題？如何辨別真假肚腩（am730製圖） 肚腩多大才有問題？減肚腩運動包括步行、跑步、踩單車、游泳等（am730製圖）

2. 凍飲會妨礙減肥？

水溫對減肥並沒有特殊影響，無論常溫水或熱水對減肥來說都是一樣。理論上，飲凍水可能更有助減肥，因為身體為平衡溫度，需要消耗較多能量將凍水的溫度提高至接近體溫，但當中所需的能量實在很少，吃多一口飯或零食已經抵銷了，故此簡單來說，飲凍水或暖水只在乎自己的喜好便可。

adblk5

3. 常飲凍飲會令腹部更多脂肪？

腹腩的出現是皮下脂肪或內臟脂肪過多，甚至可能是腹內器官異常腫大或有腫瘤等導致。假如器官沒有異常，肚腩的形成就是因為日常攝取過多熱量，令身體的脂肪增加，並積聚在腹部，故此飲凍水不會令肚腩增大，但如果凍飲含有大量糖分，當中的熱量就有機會變成脂肪包圍腹部。

工作繁忙無時間減肥？營養師教8秘訣忙住瘦 忌戒碳水！

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News