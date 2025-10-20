飲水都肥？凍飲易有肚腩？破解3個飲水與減肥的都市傳說

不少人覺得自己飲水都會肥，所以減肥始終不見效果，而大家亦聽過飲凍水有礙減磅，又或想瘦就要飲多啲水，甚至常飲凍飲會令腹部脂肪團積。今次小編就為大解破解一下這些千奇百怪的都市傳說！

1. 飲水會肥定多飲水會瘦？

其實無論你飲幾多水，對於減重都是沒有影響。因為水本身沒有熱量，故此多飲或少飲基本上不影響熱量攝取。但身體需要足夠水份去維持正常運動，補水不足就不止不會瘦，連健康都可能會失去。