飲水都肥？凍飲易有肚腩？破解3個飲水與減肥的都市傳說

不少人覺得自己飲水都會肥，所以減肥始終不見效果，而大家亦聽過飲凍水有礙減磅，又或想瘦就要飲多啲水，甚至常飲凍飲會令腹部脂肪團積。今次小編就為大解破解一下這些千奇百怪的都市傳說！
1. 飲水會肥定多飲水會瘦？
其實無論你飲幾多水，對於減重都是沒有影響。因為水本身沒有熱量，故此多飲或少飲基本上不影響熱量攝取。但身體需要足夠水份去維持正常運動，補水不足就不止不會瘦，連健康都可能會失去。
2. 凍飲會妨礙減肥？
水溫對減肥並沒有特殊影響，無論常溫水或熱水對減肥來說都是一樣。理論上，飲凍水可能更有助減肥，因為身體為平衡溫度，需要消耗較多能量將凍水的溫度提高至接近體溫，但當中所需的能量實在很少，吃多一口飯或零食已經抵銷了，故此簡單來說，飲凍水或暖水只在乎自己的喜好便可。
3. 常飲凍飲會令腹部更多脂肪？
腹腩的出現是皮下脂肪或內臟脂肪過多，甚至可能是腹內器官異常腫大或有腫瘤等導致。假如器官沒有異常，肚腩的形成就是因為日常攝取過多熱量，令身體的脂肪增加，並積聚在腹部，故此飲凍水不會令肚腩增大，但如果凍飲含有大量糖分，當中的熱量就有機會變成脂肪包圍腹部。