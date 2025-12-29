飲涼茶催經？中醫提醒或擾亂XXXX 月經失調點處理？留意5大催經食物

對不少女性來說，月經來又煩，不來又煩。其實月經遲到未必代表懷孕，可能是月經失調，如果情況持續，月經周期長過28至35日，不但會影響經血量及造成肚脹不適，嚴重更可能導致不孕。

多囊卵巢症 在西醫角度，經期不準多為多囊卵巢症導致，如月經延遲3至4個月，排除懷孕或收經的情況，一般會以含有黃體酮的藥物催經；中醫則認為服用中藥或針灸去改善身體氣血循環，令卵巢可以正常排卵後讓月經到來。

食寒涼嘢催經？ 然而，有不少女性認為如果月經遲到，就要食寒涼食物如廿四味、龜苓膏、豆漿及涼茶等催經，惟有中醫提醒，如果女性本身屬氣血虛弱，屬虛寒體質的話，來經前胡亂吃寒涼性質的食物會擾亂身體的氣血循環，反而會導致月經不通、不正常，例如月經量少、經痛、月經延長或有血塊等，並不建議食寒涼食物來催經。

催經食物 枸杞 枸杞滋補肝腎、明目養血，有助改善經期的血量。 淮山 淮山健脾養胃、補益肺腎，可調節體內氣血，改善經期不規則的問題。 玉竹 玉竹有滋陰潤燥、養血安神的效果，對於改善月經不規則、經血量少的情況有良好作用。 紅棗 紅棗補中益氣、養血安神，可調節月經週期，增加經血量。 當歸 當歸可以調和血氣、補血活血。它對於改善經期不規則、經痛等症狀非常有效！