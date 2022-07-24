飲酒傷身｜一星期飲3罐啤酒 傷認知能力

炎熱的夏日，飲一杯透心涼的冰凍啤酒，確是消暑的好方法，但英國一項大型觀察性研究發現，只要每星期飲三罐啤酒，大腦儲存的鐵質就會增加，而鐵質積累可導致認知能力下降，由此可以推斷飲酒會令認知能力下降。
鐵質造成腦損傷？
眾所周知，飲酒會對大腦造成傷害，過去亦有研究指酗酒男性腦內的鐵質含量較高，故懷疑鐵質是酒精造成腦損傷的途徑。於是英國牛津大學的研究人員，分析了逾兩萬名人士的飲酒及健康數據，當中只有2.7%人不飲酒，而平均飲酒量為每星期17.5個單位，即約七罐啤酒或8.5杯紅酒。
7個酒精單位為界
研究發現，每星期飲用7個或更多酒精單位的人，大腦的鐵質明顯增加，若飲酒量低於此、即不超過三罐啤酒，則未見到鐵質積累增加。有關研究刊載於《PLOS Medicine》。
須進一步確認鐵質影響
專家指出，大腦的鐵質水平較高會增加認知功能出問題的風險，目前已知酒精對大腦會產生直接細胞毒性作用，而今次研究則揭示鐵質積累可能是酒精傷腦的另一方式，但實際影響仍需進一步研究確認。
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