體重控制飲食｜瞓唔夠7個鐘 易揀高熱量零食致肥

不少人視減肥為終身事業，要「事業」成功，不但要控制飲食及多做運動，也可能需要從睡眠入手。因為有研究發現，每晚睡眠時間不夠7小時的人，更傾向選擇熱量較高但營養價值低的零食，導致體重控制效果不理想。
睡眠少於7小時的人 偏向營養價值低零食
根據該項美國俄亥俄州立大學進行的研究，共分析了近兩萬名成年人的飲食及睡眠習慣。結果顯示，絕大部分人每日都至少吃一份零食，但睡眠少於7小時的人，就偏向進食更多零食，並偏愛選擇卡路里高、營養價值低的零食。研究結果已刊載在《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 》。
體重易升難降
研究人員指出，長期及持續睡眠不足會增加高血壓及糖尿病等風險，亦與肥胖有一定關聯性，尤其是睡眠不足的女性，更有可能難遵守健康的飲食習慣，因為他們可能受熬夜或晚睡影響，想多吃一些食物幫助提神，而睡眠不足時也容易進食高碳水化合物得到滿足感，導致體重易升難降。
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解決睡眠問題
專家認為，睡眠不足的人，減肥重點不應放在選擇比較健康的零食，反而是要從根本解決睡眠欠佳的情況，有需要時更要求助專業人士，才能保持身體在健康狀況，減重也可事半功倍。