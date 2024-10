體重控制飲食｜瞓唔夠7個鐘 易揀高熱量零食致肥

不少人視減肥為終身事業,要「事業」成功,不但要控制飲食及多做運動,也可能需要從睡眠入手。因為有研究發現,每晚睡眠時間不夠7小時的人,更傾向選擇熱量較高但營養價值低的零食,導致體重控制效果不理想。

睡眠少於 7 小時的人 偏向營養價值低零食

根據該項美國俄亥俄州立大學進行的研究,共分析了近兩萬名成年人的飲食及睡眠習慣。結果顯示,絕大部分人每日都至少吃一份零食,但睡眠少於7小時的人,就偏向進食更多零食,並偏愛選擇卡路里高、營養價值低的零食。研究結果已刊載在《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 》。