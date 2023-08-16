體重破百男上一層樓就爆喘、瞓覺都會喘醒 原來因為心衰竭

患者到院經安排X光檢查後，赫然發現「心臟好大一顆」，連忙再會診心臟內科團隊複查，發現除嚴重下肢水腫外，且自述每天光是走路、爬樓梯就會喘，甚至睡覺都會喘到醒過來。

45歲男子「阿信」體重破百，走沒幾步就狂喘，行樓梯還得休息許久，周遭親友都笑他「可能胖子比較容易喘」，沒想到求醫檢查竟發現，他的心臟肥大程度竟比正常人大上一倍，且心臟衰竭指數嚴重偏低，緊急安排「體外反搏治療」治療3個月後，不僅每天能騎單車20多公里，連性生活都意外獲得改善。

心臟膨脹有如籃球 左心室射血指數遠低正常值

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，患者到院經安排X光檢查後，赫然發現「心臟好大顆」，連忙再會診心臟內科團隊複查，發現除嚴重下肢水腫外，且自述每天光是走路、行樓梯就會喘，甚至睡覺都會喘到醒過來。

醫療團隊旋即安排抽血、心導管、心電圖及超聲波等各項檢查，經排除血管阻塞後，影像結果顯示，原本應該是橢圓形般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上，尤其患者的「左心室射血指數」僅剩30左右，遠低於正常值50至60，心臟衰竭指數高達4,800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。